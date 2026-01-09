正妹OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　淫狼下場曝

▲一名OL南下高雄與網友見面，後來喝下「甜甜的水」後昏迷遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

台中一名正妹上班族小莉（化名）南下高雄做醫美，順便與網路認識的黃姓男子相約見面，沒想到喝下一杯「甜甜的水」後整整昏迷失聯2天，醒來赫然發現下體有黏稠分泌物，送醫才驚覺遭性侵，氣得報警提告。黃男雖全程否認犯行，但仍被法院依乘機性交罪判處有期徒刑4年，民事則須賠償60萬元。

判決指出，2024年8月間，小莉請假從台中南下高雄進行醫美療程，因人生地不熟，找來黃姓網友1陪同、接送，小莉抵達高雄後，先由黃男母親開車載她吃壽司，隨後再到廟裡拜拜，未料才剛到廟裡不到5分鐘，小莉就突然感到頭暈目眩、四肢發軟。

黃男見狀竟將她載往摩鐵休息，進房後，黃男遞上一杯水，小莉喝下後只覺得「味道甜甜的」，下一秒便失去意識。等她再度醒來，已是2天後，發現自己獨自躺在摩鐵房內，上半身穿著衣服，卻沒穿內衣，下半身只剩內褲、外褲不翼而飛，上廁所時更發現下體有黏黏的分泌物。

小莉立刻趕往醫院求助，這段期間她因失聯2天未上班，家人焦急報案尋人，最後在醫院找到她，經醫師檢查後，確認小莉遭到性侵，而一路陪同的黃男涉有重嫌。

面對指控，黃男全盤否認，辯稱將小莉送到摩鐵後便自行離開，還反控是小莉主動跨坐到他身上，自己拒絕後反遭毆打，更強調「沒有下藥、沒有性侵」。

法官綜合相關事證後，認定黃男說詞避重就輕、難以採信，認定黃男趁小莉意識不清之際性侵得逞，犯行重大，依乘機性交罪判處有期徒刑4年；民事部份，小莉也求償300萬，法院則判賠60萬元，兩案都可上訴。