華聞快遞／佛山躋身GDP「萬億俱樂部」！成為廣東第三座萬億級城市

▲澳門2019年出入境總人次和旅客量均創新高。（圖／CFP）

《廣東》：佛山躋身GDP「萬億俱樂部」！成為廣東第三座萬億級城市

佛山邁進GDP「萬億俱樂部」。2020年新年第一天，佛山市長朱偉表示，「全市地區生產總值突破萬億元人民幣大關，經濟綜合實力邁上新台階。」這意味著，經過多年的努力，佛山成為繼廣州、深圳之後，廣東省第三座GDP達到萬億元人民幣的城市。（羊城晚報）

《北京》：2019年大陸票房642.66億人民幣

2019年是中國電影的又一個豐收年，電影市場保持不斷增長的勢頭，全國票房642.66億元人民幣，較上年同期增長5.4%。（中新網）

《澳門》：澳門2019年出入境總人次和旅客量均創新高

澳門特區政府治安警察局1日表示，澳門2019年出入境總人次和旅客量均創新高，各口岸共有1.94億人次出入境，比2018年的1.79億增加了約9%；入境旅客超過3940萬，比2018年的3580萬上升約10%。（新華網）

《貴州》：貴州明確信息基礎設施成為新建建築物「標配」

貴州省加快數位設施建設，制定了《貴州省建築物信息基礎設施建設規範》。該規範於1月1日起正式實施。（新華社）

▲上海大力發展「夜間經濟」。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：廣東出台跨境商事糾紛調解規則

廣東省高級人民法院和廣東省司法廳1日聯合公佈《廣東自貿區跨境商事糾紛調解規則》，為推動多元化解涉粵港澳三地跨境商事糾紛提供規範遵循。（廣州日報）

《海南》：政產學研齊聚博鰲 共話中國農業高品質發展之路

由中國農業電影電視中心、海南省農業農村廳、中國農產品市場協會、中國農村合作經濟管理學會、中國小康建設研究會聯合主辦的2019中國農業高品質發展博鰲峰會26日舉辦。（中新網）

《北京》：人社部擬發佈16個新職業人工智慧訓練師等入圍

經大陸人社部同意，中國就業培訓技術指導中心近日發佈《關於擬發佈新職業信息公示的通告》，包括網約配送員、人工智慧訓練師、全媒體運營師、健康照護師、呼吸治療師等16個新職業。（中新社）

《上海》：上海大力發展「夜間經濟」 打造夜生活地標

近日，隨著上海市浦東新區第二批8名夜生活首席執行官和黃浦區第二批5名夜生活首席執行官獲得頒證，上海已經誕生了98名夜生活首席執行官、15名夜間區長，黃浦區還率先成立了夜間經濟發展共同體理事會。（中新網）

▼2019中國農業高品質發展博鰲峰會26日舉辦。（圖／翻攝自中新網）