今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

▲今晨寒流達標，台北出現9.1度低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今（9日）晨台北站出現9.1度低溫，今年入冬首波寒流達標，本島最低溫出現在新竹關西的5.4度，雖然冷空氣逐漸減弱，不過輻射冷卻發威，今晚到明晨局部低溫下探6度。明天晚間將再有一波冷氣團南下。

受強烈大陸冷氣團影響，台灣近日天氣明顯轉冷，昨晚至今清晨配合輻射冷卻效應發酵，北部及東北部氣溫明顯偏低。中央氣象署科長劉宇其指出，台北測站今日清晨5時13分測得最低溫9.1度，達到寒流標準，為2025年入冬以來首波影響台灣的寒流。

劉宇其說明，過去幾天大陸高壓持續挾帶冷空氣南下，各地整體感受寒冷。昨晚起，大陸高壓中心移至中國華中沿海，高壓中心附近乾燥空氣使北部及中部部分地區雲量減少，導致中北部地區輻射冷卻效應顯著，夜間與清晨氣溫快速下降。

▲▼今晨低溫分布以及明天低溫預測。（圖／氣象署提供）

從今日清晨各地最低溫觀測來看，低溫主要集中在北部與東北部地區，劉宇其表示，多數地區氣溫降至10度以下，其中新竹關西測站出現5.4度，為台灣平地最低溫。中南部及花蓮、台東因雲量較多，輻射冷卻效應相對不明顯，低溫雖大多在12度以下，但仍不及北部、東北部低溫。

劉宇其提醒，雖然冷空氣已逐漸減弱，但今晚至明日清晨風力偏弱，各地輻射冷卻效應可能更加明顯，北部與宜蘭空曠地區不排除出現8度，局部甚至接近6度的低溫；中南部及花東低溫約12至14度，空曠地區也有機會下探至10度。金門、馬祖低溫約7至8度，相關地區將持續發布低溫特報。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周五、周六白天高溫雖逐步回升，但清晨仍偏冷，北部及中部局部地區低溫可能降至10度左右，日夜溫差大。

在降雨方面，劉宇其說明，近期水氣不多，降雨主要集中在基隆北海岸與東半部，今日各地多為多雲到晴天氣，中南部山區有零星降雨，高山地區因氣溫偏低，不排除出現零星降雪機會；花蓮、台東亦有少量降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，劉宇其指出，影響台灣的高壓將逐漸減弱，但下一波高壓預計在周六晚間再度南下，帶來另一波冷空氣，強度較這波寒流稍弱，屬大陸冷氣團等級，影響時間短暫，約至周日至下周一後逐漸減弱，下周一後氣溫回升。下周二至下周三北方仍有一波大陸高壓東移，但路徑偏北，對台灣影響仍需觀察。

劉宇其提醒，高山地區近期易有結冰現象，今天及下周一晚間至下周二因中高層水氣通過，不排除出現零星降雪，從事登山活動的民眾應特別留意天氣與路況。