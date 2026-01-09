「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

▲考生腦門被狂拍，女子聲稱是在「開智慧」。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日登場，考生除了苦讀之外，也會尋求宗教的慰藉。近日一段宗教儀式影片在社群平台引發熱議，一名女子於廟宇內對跪拜信徒頭部連番拍打，並配上「文昌帝君開智慧」等字樣，畫面曝光後引起大量網友討論與質疑，原PO更諷刺表示「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了」。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」釋出一段影片，畫面中可見，一名信徒雙手合十、虔誠跪拜在神像前，背景為供奉文昌帝君的廟宇。令人側目的則是一名女子在信徒頭部兩側快速用力拍打，發出明顯「啪啪」聲響，。

影片中出現「文昌帝君開智慧」與「文昌帝君加持，接引天地智慧，補齊千絲萬縷」等文字標語，隨後畫面再度顯示女子持續對信徒頭頂拍打，甚至以雙手施作手勢，似為引導或傳遞能量。

原PO在貼文中以戲謔語氣表示，「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了」，引發不少網友共鳴與揶揄，「在還沒考上之前，就要先送醫院了吧」、「智商不夠就先打看看嗎」、「這個我也會，想要開智慧嗎？保證保送台大神經科」、「打完先照X光，再報警提告」、「真笨的才需要去，給人賺錢，還打到頭痛！文昌帝君不會給智慧的」、「開完智慧可以順便開腦手術」、「拍完，感覺智慧都會飛光光了」、「這樣拍開智慧我不確定，但是腦震盪可能會發生」。

