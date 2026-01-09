中央總預算卡關！地方財政拉警報　彰化縣府急喊：3月起恐舉債

▲總預算卡關，彰化縣政府3月資金將不足。（資料圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

行政院院長卓榮泰昨(8)日召開記者會，指出因本年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議，導致近3000億預算無法動支，將嚴重衝擊地方財政。他點名包含彰化縣在內的六個縣市，資金調度恐面臨困難，可能需先行舉債因應。對此，彰化縣政府證實，若三月份後中央經費未能準時撥付，縣庫資金將見底，勢必得舉債支應各項支出。

預算僵局衝擊地方

卓榮泰院長率同12個部會首長說明，由於115年度中央政府總預算遲未付委審查，連帶影響中央對地方的「財政均衡補助款」共321億元也無法撥付。根據主計總處報告，屏東縣、臺南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣等六縣市首當其衝，財務調度壓力最大。

彰化縣政府財政處表示，已接獲主計總處通知，二月底前將撥付約60億元，足以支付縣府員工薪資與年終獎金，因此農曆年前資金無虞。然而，關鍵在三月之後。若屆時統籌分配稅款及各項補助經費未能如期入帳，縣庫資金肯定不足，必須以舉債方式籌措財源，以維持縣政正常運作及公共服務。

縣府長期減債

儘管面臨短期資金壓力，縣府同時說明長期財政紀律。自縣長王惠美2018年底上任以來，縣府積極減債，至去年11月底，已償還債務約193.7億元，將累計舉債從421.6億元降至227.9億元，財政體質趨向穩健，也保有必要的舉債空間以因應緊急調度。

依據新版財劃法，彰化縣「統籌分配稅款」大幅增加了！從去年的149億元，一口氣提高到324億元，等於多出175億元。不過，用來推動建設的「計畫型補助」，從去年的214億元降到113億元，少了101億元；另外「一般性補助」也從200億元縮減到99億元，同樣減了101億元。光是這兩項補助加起來，就短少了202億元。

所以整體算下來，雖然統籌款多出175億元，但補助款卻減了202億元。一來一往之間，彰化縣庫的實際財源不但沒有變多，今年反而短少了將近27億元，若一般性補助約10億元再卡關，整體財政缺口可能達到37億元。對地方建設和服務來說，這無疑是一大壓力。

呼籲中央正視地方需求

然而，縣府強調，中央近年將彰化縣的「財力分級」從第四級調整為更艱困的第五級，等於認定本縣財力相對受限。此分級不利於長遠財政規劃，未來財政缺口壓力恐持續擴大。彰化縣產業以中小企業及農業為主，稅收成長有限，但人口眾多，在教育、社福、長照、基礎建設等面向的公共服務需求龐大，支出沉重。

縣府呼籲，中央政府應正視彰化縣「稅收有限、支出龐大」的實際財政困境，合理增加一般性及計畫型補助款，以縮小地方財政缺口。同時，也期盼縣籍立法委員能積極協助，在中央爭取更多資源，確保各項縣政推動與縣民權益不因預算審議延宕而受到影響。此次預算卡關危機，凸顯了中央與地方財政連動的緊密性，以及即時通過總預算對地方政府穩健運作的重要性。