SONY首款耳夾式耳機 LinkBuds Clip 續航37小時、粉嫩四色登場

記者蘇晟彥／綜合報導

Sony 29日宣布，首款耳夾式開放真無線耳機LinkBuds Clip （WF-LC900）即將於2月3日在台推出，以耳扣飾品為設計靈感搭配精彩四色（黑、米灰、綠、薰衣草色)，以完全開放式的聆聽設計，搭載DSEE數位音質還原技術有效提升音樂品質，更帶來可依照情境切換各種聆聽模式功能，具備長效37小時續航，售價為5,690元。

Sony首款耳夾式耳機LinkBuds Clip承襲Sony不斷精進的聲學技術，開放式的聆聽設計維持配戴者對外的感知能力，同時保有傳遞自然、寬廣、忠於原音的音效表現，此外，採用DSEE數位音質還原技術，即便聆聽串流平台被壓縮的音檔依然可透過精密的演算法還原豐富的聲音細節，LinkBuds Clip亦支援Sony | Sound Connect應用程式，開啟等化器功能可依照曲目類型輕鬆制定音場滿足個人聆聽偏好。

透過輕觸耳機兩下還可直接切換聆聽模式功能，例如：在開放式聆聽下具備清楚人聲和細膩音效的「標準模式」、更強化人聲音頻適合收聽Podcast類型音訊的「語音強化模式」、以及可在靜謐空間中不打擾他人的「漏音抑制模式」；另外開啟彈性音量控制功能更可以在環境聲音急遽變化時自動調整音量，全方位的聆聽模式滿足樂迷不同的使用需求。

LinkBuds Clip耳夾式舒適設計隨附貼合耳墊讓不同耳型可自行調節貼合程度，穩固的佩戴體感以及 IPX4 防水/防汗設計適合整日多元化的行程安排，LinkBuds Clip也支援最長可達37小時的電池續航力，快充 3 分鐘充電即可提供額外 1 小時使用時間，讓樂迷享受全天候的音樂陪伴；LinkBuds Clip採用骨傳導感應技術並運用AI學習運算，利用五百萬種聲音樣本有效抑制雜訊，精準分離出使用者的聲音提供最優異的通話品質。此外，LinkBuds Clip也配備Sony獨創的智慧操控功能，全新場景式聆聽功能可感測配戴者當前動態活動準確播放合適節奏的曲目，例如:行走中自動播放輕緩樂曲，而在運動中自動變換節奏明確的音樂開始陪伴鍛鍊時刻；更可設定快速存取功能(Quick Access)，無須透過手機操作直接點擊即可接續播放Spotify樂曲，讓音樂及時加入每個愜意的生活片刻；亦支援多點連線同時連線兩部裝置，並調整語音助理設定，讓一切運作方式都符合個人喜好。

Sony LinkBuds Clip (WF-LC900) 耳夾式開放真無線耳機提供黑、米灰、綠、薰衣草四色，將於2026/2/3 (二)在台上市，建議售價NT$5,690元，早鳥活動於2/3~3/22期間購買並至官網完成註冊及問卷即可獲得好禮即享券 300元。