　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市大雅區1名張姓男子今天（29日）上午疑因噪音等糾紛，狂砍8刀攻擊李姓土風舞女師，造成李女頸部等傷勢嚴重搶救中；張男犯後不明原因徒步闖入國道，遭行經車輛撞擊，導致雙腿骨折也送醫，目前由警方在醫院戒護。張男案發前於網路發文，指不滿種植火麻被法院認定是大麻遭判刑確定，嗆「殺完人就要上路」；事實上，張在2個禮拜前曾找上知名法醫高大成求助，聲稱火麻與大麻不同，盼高幫忙背書，疑企圖藉此說服法院，但高大成認為「植物非他專業」，當下便拒絕張的請求。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張男曾前往診所向高大成諮詢，請求高幫忙背書火麻與大麻不同，高拒絕。（圖／民眾提供）

媒體原本欲詢問高大成對於本案的看法，未料提到關鍵字「火麻」，高大成馬上想起不久前就有1名張男向他諮詢，內容即有關火麻，經比對查詢，確認就是同1人。

高大成指出，張男於1月15日左右前往他的診所，填寫諮詢表後向他表示，自己在3年前於網路購買花卉種子，看相關說明稱種子可以發芽，他想要種起來拿去賣，便買了玫瑰、火麻、漢麻、線麻等種子，待種子發芽後拿到LINE群販售，共賣3株盆栽獲得5000元，沒想到因此被判刑。

張男希望高大成替他平反，聲稱因家中養有鸚鵡，鳥飼料中疑就有火麻，他不清楚火麻就是大麻，也曾請澳洲友人幫忙佐證火麻與大麻疑有所區別，盼高大成幫他刷洗冤屈。

高大成說，張會找上他，應是透過電視媒體認為他知道比較多事情，「但我又不是植物學者」，對於張的片面之詞無法盡信，所以馬上就拒絕了張。

高還說，當時張男表現地並無異狀，可以說是「古意古意（憨厚老實）」，沒想到會犯下驚人的社會案件，認為張與被害人一定是積怨已久。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲高大成認為張男會犯下此案，恐與長久積怨有關。（圖／民眾提供）

大雅警分局初步說明，29日上午8時許，李女（63歲）與張男（35歲）在大雅區龍善二街一處公園前，因為糾紛案件發生爭吵，張男持刀攻擊李女，李女頸部重傷，插管搶命中。張男犯案後，從附近小路走上國道，意圖不明，在國道上遭車輛撞擊，雙腿骨折重傷、意識不清，被送醫治療，身上被搜出2把刀，警方待人清醒開始警詢。

經查，張男在2023年因為種植「火麻」，被北市大安分局警方逮捕，該植物屬於大麻一種，經台中地院判刑5年6月，案件一路上訴到最高院，均駁回張男上訴，全案已經定讞，理應近日就會發監執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜
洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

2天前才防搶演練...歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓老闆娘！沒搶就跑了

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

高雄地院驚爆霸凌！女法官移送懲戒審理　再判賠書記官10萬

梁育誌更二審逃死　女大生母親1600字聲明：我無法認同

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

2天前才防搶演練...歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓老闆娘！沒搶就跑了

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

高雄地院驚爆霸凌！女法官移送懲戒審理　再判賠書記官10萬

梁育誌更二審逃死　女大生母親1600字聲明：我無法認同

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

旅外第一站選軟銀揭原因　徐若熙點名最想對決「最帥打者」柳田悠岐

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

旅日新篇章！徐若熙正式披軟銀戰袍　希望3年後挑戰大聯盟

【米淇淋美食】給小朋友吃冰淇淋　甜筒內裝的卻是滿滿白飯XD

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

更多熱門

相關新聞

豐康蛋雞場蛋品流向公布　一票5星好評店家中鏢

豐康蛋雞場蛋品流向公布　一票5星好評店家中鏢

台中市才剛歷經非洲豬瘟防疫緊張期，又爆出禽流感通報疏失事件。台中市豐原區一處蛋雞場因未依規定通報禽流感疫情，遭台中市政府依法重罰115萬元。市府也公布雞蛋流向，其中最大宗流向苗栗縣，其次是台北市，另外台中豐原、潭子多家在Google評論上獲5星好評店家也衰中鏢。

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

民進黨公告六都議員提名名額　2月初登記、3月開始民調對決

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

即／持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞

即／持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞

關鍵字：

高大成火麻台中砍人案判刑診所

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面