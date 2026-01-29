割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市大雅區1名張姓男子今天（29日）上午疑因噪音等糾紛，狂砍8刀攻擊李姓土風舞女師，造成李女頸部等傷勢嚴重搶救中；張男犯後不明原因徒步闖入國道，遭行經車輛撞擊，導致雙腿骨折也送醫，目前由警方在醫院戒護。張男案發前於網路發文，指不滿種植火麻被法院認定是大麻遭判刑確定，嗆「殺完人就要上路」；事實上，張在2個禮拜前曾找上知名法醫高大成求助，聲稱火麻與大麻不同，盼高幫忙背書，疑企圖藉此說服法院，但高大成認為「植物非他專業」，當下便拒絕張的請求。

▲張男曾前往診所向高大成諮詢，請求高幫忙背書火麻與大麻不同，高拒絕。（圖／民眾提供）



媒體原本欲詢問高大成對於本案的看法，未料提到關鍵字「火麻」，高大成馬上想起不久前就有1名張男向他諮詢，內容即有關火麻，經比對查詢，確認就是同1人。

高大成指出，張男於1月15日左右前往他的診所，填寫諮詢表後向他表示，自己在3年前於網路購買花卉種子，看相關說明稱種子可以發芽，他想要種起來拿去賣，便買了玫瑰、火麻、漢麻、線麻等種子，待種子發芽後拿到LINE群販售，共賣3株盆栽獲得5000元，沒想到因此被判刑。

張男希望高大成替他平反，聲稱因家中養有鸚鵡，鳥飼料中疑就有火麻，他不清楚火麻就是大麻，也曾請澳洲友人幫忙佐證火麻與大麻疑有所區別，盼高大成幫他刷洗冤屈。

高大成說，張會找上他，應是透過電視媒體認為他知道比較多事情，「但我又不是植物學者」，對於張的片面之詞無法盡信，所以馬上就拒絕了張。

高還說，當時張男表現地並無異狀，可以說是「古意古意（憨厚老實）」，沒想到會犯下驚人的社會案件，認為張與被害人一定是積怨已久。

▲高大成認為張男會犯下此案，恐與長久積怨有關。（圖／民眾提供）



大雅警分局初步說明，29日上午8時許，李女（63歲）與張男（35歲）在大雅區龍善二街一處公園前，因為糾紛案件發生爭吵，張男持刀攻擊李女，李女頸部重傷，插管搶命中。張男犯案後，從附近小路走上國道，意圖不明，在國道上遭車輛撞擊，雙腿骨折重傷、意識不清，被送醫治療，身上被搜出2把刀，警方待人清醒開始警詢。

經查，張男在2023年因為種植「火麻」，被北市大安分局警方逮捕，該植物屬於大麻一種，經台中地院判刑5年6月，案件一路上訴到最高院，均駁回張男上訴，全案已經定讞，理應近日就會發監執行。