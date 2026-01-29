　
社會 社會焦點 保障人權

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

▲▼鞦韆,盪鞦韆。（圖／CFP）

▲兩人在公園內玩溜滑梯及盪鞦韆，男方竟惡劣伸出狼爪。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台北市一名姜姓男子透過社群軟體Instagram結識一名女子，雙方相識不久後相約外出。未料姜男於見面過程中違背對方意願，將人強行帶入公園男廁侵犯得逞。士林地方法院審理後，依強制性交罪判處姜男有期徒刑1年10月，並宣告緩刑3年，全案定讞。

網友凌晨見面 男子心生歹念竟將女子拉入廁所

判決指出，案件在凌晨1時30分左右，姜男應女子邀約，騎乘機車載其前往台北市南港公園遊戲場，兩人一同在場內遊玩溜滑梯及盪鞦韆。期間，姜男見四下無人，竟基於性侵犯意，違反對方意願，將女子強拉至遊戲場內男廁。

法院認定，姜男在廁所內不顧對方反抗，先以強吻方式侵犯，隨後脫去其下身衣物，並對女子實施侵犯行為，已構成強制性交。事後，女子報警處理，案件經南港分局報請士林地檢署偵辦起訴。

法院斥責侵犯他人自主權 但量刑從輕給予緩刑觀察

審理期間，姜男對犯行坦承不諱，並與被害人達成調解，同意賠償新台幣30萬元以彌補損害，被害人亦表示願意諒解並請求法院從輕量刑。法官指出，姜男行為嚴重侵害他人性自主權，對被害人身心造成傷害，實屬不當。

惟法院同時考量姜男無前科、犯後態度尚可，且已積極賠償並取得諒解，認其經司法程序後應能記取教訓，再犯可能性不高，最終依法判處有期徒刑1年10月，宣告緩刑3年，緩刑期間須接受保護管束，並履行損害賠償義務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

