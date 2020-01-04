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國軍弟兄的思念...蔡英文親手貼上40張「手寫紙條」：永遠懷念您

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▲▼蔡英文二度參加殉職將士追思會。。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文二度參加殉職將士追思會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者林銘翰、蔣婕妤／台北報導

國軍黑鷹直升機事故後的第三日，總統蔡英文4日下午視察第一雷達分隊，替總長沈一鳴走完未盡的行程。蔡英文稍早二度來到台北賓館追思現場，她表示，這次前來是為了把雷達站官兵們的想念帶回來，40多張紙條中寫著官兵們的思念與祝福，字字句句都寫著國軍弟兄們的思念與敬意。

蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動於4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。時序進入到下午，包含桃園市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全、前行政院長游錫堃、總統府秘書長陳菊等人皆到場致意，蔡英文則在國防部長嚴德發與退輔會主委馮世寬的陪同下二度前往。

▲▼陳菊參加殉職將士追思會。（圖／記者林銘翰攝）

▲陳菊參加殉職將士追思會。（圖／記者林銘翰攝）

蔡英文這次二訪北賓追思會，目的正是要把40多張載著國軍弟兄思念的「手寫紙條」親自帶到追思會現場。40多張紙條中寫著官兵們的思念與祝福，「謝謝總長您的付出，您永遠在我們心裡，您一路好走」、「任務圓滿結束了，一路好走，我們永遠懷念您」，字字句句寫著國軍弟兄們的思念與敬意，令人鼻酸。

蔡英文表示，她下午去了東澳嶺的雷達站，走完沈總長原來要走的行程，同時也去慰問在那邊工作的士官兵，表達慰問與鼓勵。

蔡英文說，官兵都非常懷念跟思念沈總長，特別告訴他們，懷念沈總長最好的方式，就是堅守崗位、保衛國家，「官兵們也請我把他們的懷念記憶帶回來，希望能夠帶回來貼在這裡，把他們想說的話貼在板子上」。

蔡英文重申，非常感謝官士兵在這個當下都能夠堅守崗位、保衛國家，維護台海安全、穩定民心跟士氣，要特別向他們表達感謝。也感謝來這裡致意的民眾，他們對總長跟罹難同仁的感謝跟敬意，深刻感受到人民對國軍的支持。

▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼蔡英文親手貼上40張手寫紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

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