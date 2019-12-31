鄭秀玲發言拍桌怒嗆「你們不要聊天」　驚醒台下靜坐藍委

▲立法院處理《反滲透法》，國民黨立委靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，藍綠陣營都發出甲級動員。時代力量立委鄭秀玲針對第7條之2條文發言時表示，陸資透過匿名掩飾方式進入台灣，盼透過修法來彌補漏洞，發言結束後怒嗆台下立委「請你們不要聊天，請你們針對經濟滲透的漏洞大家補起來」，更拍桌直呼可惡。

31日為立法院本屆最後一次院會，立法院會將《反滲透法》排入討論事項第一案，由於多數關鍵條文朝野未達成共識，因此院會中由各黨團進行廣泛討論、逐條發言。

▲時代力量立委鄭秀玲 。（圖／記者屠惠剛攝）



鄭秀玲針對第7條之2條文發言時表示，陸資透過匿名掩飾方式進入台灣，盼透過修法來彌補漏洞。因此時代力量黨團提出修正動議，明定任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為滲透來源規避投資審查許可程序，而掩飾或隱匿投資者之身分或資金來源，或以借名、冒名等方式，協助掩飾或隱匿投資者之身分或資金來源，違反者一年以上、七年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以上、2000萬元以下罰金。

鄭秀玲也提到，「淘寶台灣」繞彎通過外資分公司審核的形式進入台灣市場，而台灣對於平台上架產品管控也比中國大陸鬆散，呼籲民進黨政府要同時顧到經濟層面，不可讓台灣門戶大開。

鄭秀玲表示，總統蔡英文曾說經濟要更亮眼，但現在台灣經濟卻正在被掏空，陸資正透過各種匿名、隱匿的方式進入台灣，包括今晚跨年晚會的煙火，竟然是陸資愛奇藝公司透過匿名掩飾的方式進入台灣，參與101大樓煙火施放，「這樣的情形，難道蔡總統、蘇院長沒看到這個問題嗎」。

不過發言進入尾聲時，鄭秀玲卻突然對著台下的立委怒嗆「請你們不要聊天，請你們針對經濟滲透的漏洞大家補起來」，突如其來的音量也讓部分於發言台前靜坐抗議的國民黨立委驚醒，更憤而拍桌直呼可惡。

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