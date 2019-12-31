「民進黨雙重標準是專制威權的藉口」　費鴻泰：全民不應該再相信他們！

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／翻攝自費鴻泰臉書）

政治中心／台北報導

面對民進黨執政成績，力求連任成功的國民黨立委費鴻泰31日也在臉書上表示，民進黨執政政績沒半樣，倒是展現了不少政治手段給社會大眾看；其中最常用的兩個手法就是「切割」與「雙重標準」。他質疑，「民進黨的雙重標準，恐怕成為專制威權的藉口？」

費鴻泰表示，集大成於一身的莫過於駐日代表謝長廷，從卡神楊蕙如的網軍案爆發至今，先是「切割」；最近又辯解自己2012年訪中，密會中共軍方和對台工作領導人「能談什麼」？不知道他們當年談了什麼？卻清楚看到民進黨「寬以待己，嚴以律人」的醜態。

「民進黨見中共軍方就是『沒什麼』，國民黨見的話就被貼上『賣台』標籤。」費鴻泰表示，民進黨是如此雙重標準的政黨，又如何期待他們強推的法案能夠公正客觀？

費鴻泰也引述媒體報導，外界質疑謝長廷2012年去中國沒有和中國現役軍人吃飯？謝長廷說，他當時並沒有公職，中央是馬英九執政，自己和對岸軍方能談什麼？「這是常識問題。」至於民進黨採雙重標準，抹紅韓國瑜一節，謝長廷表示已經說過，「時空不一樣。」

然而，當高雄市長韓國瑜在中國打壓最厲害的時候，不跟同仇敵愾的台灣人民在一起，而是高調進香港中聯辦，讓很多台灣人民憤怒反感，認為韓國瑜跟中共一鼻孔出氣，「這是韓國瑜自己造成的，不是誰有力量抹紅韓。」

針對謝長廷說「時空不一樣」，費鴻泰反問，民進黨不是一直將對岸視為最大威脅？怎麼謝長廷去訪問就可以，韓國瑜去就是「不跟同仇敵愾的台灣人民在一起」？

費鴻泰認為，因此，同理可推論，未來若繼續讓民進黨執政，蔡政府毀憲濫權，走向威權專制難道也可以因「時空不一樣」就輕描淡寫的帶過嗎？「這種雙重標準的政黨，全民不應該再相信他們，請在2020大選讓民進黨政府退場。」