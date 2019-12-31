捐100萬匪諜檢舉獎金　486先生：把敗類壞份子揪出來！

▲立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂欣玫／綜合報導

立法院31日正式通過民進黨版《反滲透法》。對此，網紅486先生表示，他將捐100萬元當作檢舉匪諜獎金，「我們一定要把這些賣國賊、這些敗類壞份子揪出來。」

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。根據法案內容，若接受境外敵對勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。

根據三讀條文，所謂境外敵對勢力，指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體，以及主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體。至於滲透來源，指境外敵對勢力之政府、政黨、組織、機構、團體或派遣人。

對此，486先生透過臉書表示，非常高興抵制中共滲透台灣的《反滲透法》，今天在民進黨以及支持本土的林昶佐、洪慈庸等人以及台灣高度共識的支持下通過了。「為了台灣的安全，為了保護我們下一代，我們一定要把這些賣國賊、這些敗類壞份子揪出來。」

486先生承諾，他捐一百萬元當作檢舉匪諜獎金，「全台灣第一位檢舉共諜事證明確然後判刑成立的國民，只要你能舉證，我將發給你100萬元獎金。」各位同胞，保密防諜人人有責。

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