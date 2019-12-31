國台辦批反滲透法「綠色恐怖」　陸委會：中共統戰滲透舉世皆知

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「反滲透法」31日下午在立法院三讀通過，國台辦批評，民進黨為謀取政治和選舉私利，大搞綠色恐怖，破壞兩岸交流，製造敵意對抗。陸委會晚間回應，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，近來共諜滲透及干預介入台灣選舉的事件層出不窮，「『反滲透法』是為補充現行法律規範的不足，以維護國家主權與自由民主憲政，導正交流秩序。」

陸委會表示，中共方面所謂「牟取政治和選舉私利」、「大搞綠色恐怖」的說法，純屬倒果為因、惡意扭曲，「舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，近來共諜滲透及干預介入台灣選舉的事件層出不窮，已威脅我國家安全、社會秩序及民主政治正常運作。」

▼反滲透法31日在立院三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會指出，中共方面所謂「島內各界人士強烈譴責、堅決反對 倒行逆施」的說法，充分顯示中共當局對於台灣主流民意的無知與誤判，建構民主防護網防範境外敵對勢力滲透，不僅是國際趨勢，也是民主開放社會的必要作為，「近期相關民調都顯示，多數民意支持政府通過反滲透法強化民主防衛。」

陸委會提到，政府一向鼓勵及支持合法有序的兩岸交流，「反滲透法」 反滲透不反交流，相關規定都是針對境外敵對勢力滲透干預的不法行為予以規範，完全不觸及一般兩岸交流活動，更沒有所謂「製造兩岸對立」、「挑起對抗」的問題。

陸委會強調，中共當局昧於事實，一再錯誤解讀，令人遺憾，「中共應該放棄對台統戰滲透干預的不當作為，並且正確理解台灣主流民意，才有助於兩岸關係正面發展。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）