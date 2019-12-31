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韓國瑜痛批反滲透法違憲　「我當選總統一定重審」

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▲▼專訪韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院31日通過民進黨團版本《反滲透法》，引發國民黨團及藍瑩人士強烈抨擊。對此，國民黨總統參選人韓國瑜晚間在臉書發文痛批三讀過程違反正當的法律程序，並強調若當選總統「一定重新審議反滲透法，確保國人的自由！」

韓國瑜表示，強烈譴責民進黨在蔡英文總統的命令下，運用多數暴力，在選前10天，強行通過反滲透法，這是中華民國憲政史上恥辱的一天！而反滲透法從11月25日提出草案至今日，只有短短的37天；民進黨在蔡總統的號令下，直接跳過委員會審查階段，逕付二讀，尤其中間立法院都是停會期間，「今天就直接完成二讀、三讀，完全沒有給予社會大眾討論的機會，這完全違反正當法律程序！程序上就應屬違憲！」

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜批評，反滲透法的內容，也是不忍足睹！所有對岸的機關、學校、研究機構，或是實質控制的組織、團體，通通被定義為「滲透來源」，但是何謂「實質控制」，法條中卻全無定義。更可怕的是，違反反滲透法最重可處以無期徒刑！以模糊不清的法律規定入人於罪，再科予最重無期徒刑的處罰，這根本就是戒嚴時期懲治叛亂條例的「借屍還魂」！沒有戒嚴之名，卻有戒嚴之實！

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立院黨團抗議《反滲透法》。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜強調，若當選總統，「一定聯合立法院的多數，先停止反滲透法的效力，重新審查這個沒有經過妥善審議的惡法，並且和各界溝通、討論，重新研究有無立法之必要」；究竟是應該採取時代力量黨團建議的登記制，還是民進黨以多數暴力通過的「戒嚴復辟、嚴刑峻法」制？台灣的國家安全非常重要，但是不應該為了選舉操作，而惡意地制定違憲的惡法，來剝奪人民的自由！

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