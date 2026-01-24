　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

佛光山桃園講堂慶法寶節寒冬送暖　發送32萬杯臘八粥結緣

▲佛光山桃園講堂慶法寶節寒冬送暖

▲副市長蘇俊賓與佛光山宗長心保和尚（右）分享臘八粥。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

佛光山桃園講堂24日於桃園區文中路上的新弘法基地，舉行「慶祝法寶節－寒冬送暖臘八粥結緣」活動，副市長蘇俊賓與佛光山宗長心保和尚、地方人士及信眾一同分享臘八粥表示，臘八粥象徵感恩、分享與祝福，是寒冬中最溫暖人心的善行。

蘇俊賓說，佛光山桃園講堂團隊與市府密切合作，深入社區關懷弱勢，形成良善循環，展現宗教團體在社會關懷上的重要力量。去年於桃園地區發放16萬份臘八粥，今年預計將加倍發送至32萬杯，讓善念持續在城市各角落流動，溫暖更多需要幫助的人。

▲佛光山桃園講堂慶法寶節寒冬送暖

▲佛光山桃園講堂慶法寶節寒冬送暖。（圖／市府提供）

佛光山宗長心保和尚表示，法寶節是紀念釋迦牟尼佛成道的重要日子。佛陀悟道後所傳達的核心理念，是告訴世人「每個人都具備佛性」，鼓勵大眾肯定自我、啟發智慧，為人生注入信心與力量。他也指出，世間萬物皆依「緣起法」而生，今日法會能夠圓滿完成，正是眾多貴賓、法師與信眾共同發心、匯聚因緣的成果，期盼大眾落實「做好事、說好話、存好心」的三好精神，累積福德、開展心量，讓內心世界更加寬廣與歡喜

民政局表示，佛光山法寶節為佛教三大節日之一，象徵佛法住世與智慧傳承。本次活動一連兩天於佛光山桃園講堂新弘法基地舉行，內容涵蓋義演、義診、三好素食市集、親子互動體驗，以及多元藝文與社團演出，讓不同年齡層的市民都能參與其中。國際佛光會桃園各分會幹部與志工夥伴，從食材準備、熬煮到分送臘八粥，每個環節皆投入滿滿心力，展現無私奉獻的精神。

包括：立法委員萬美玲、魯明哲，桃園市議員林政賢、陳美梅、黃婉如、張碩芳、楊朝偉，社會局長陳寶民、民政局副局長藍品畯，前桃園縣長吳志揚伉儷、桃園信用合作社理事主席蘇家明，以及桃園區長許敏松、中壢區長李日強、蘆竹區長李岳壇、平鎮區長蕭巧如、八德區長蔡豊展、龜山區長張嘉平、大園區長余誌松等人，並與佛光山宗長心保和尚、佛光山桃園講堂住持覺元法師等共同與會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
甜甜圈店「禁12歲以下入內」！引爆怒火　連外帶也不行
王心凌哭了！　宣布「要休息一下」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

大火後重建　桃園南門市場臨時攤位開張人潮回流

記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

橫山書法研究論文獎　簡欣晨榮獲首獎抱走15萬元

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

大火後重建　桃園南門市場臨時攤位開張人潮回流

記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

橫山書法研究論文獎　簡欣晨榮獲首獎抱走15萬元

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

台北榮星公園20株梅花開了！美到月底　6處免費賞梅點一次筆記

【餐飲業惡夢】火鍋閉店不慎打翻廚餘桶！滿地湯湯水水超崩潰...

地方熱門新聞

桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

陳福海：金門好，兩岸才會好！

金門馬發酒給未成年孩童

知名日系二手百貨凌晨遭破門行竊南警鎖定特定對象追查中

越南招生奏效 美和科大獲准設立國際專修部

邱垂正首訪金門港旅運中心

台南犯保新春關懷餐會登場舞獅祈福陪伴馨生家庭迎希望

邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　開始收費

台中百貨福袋戰開打　兩大龍頭公開福袋內容

假冒片商騙拍A片雲林男白嫖性服務台南地院判刑6月還要賠20萬

南化消防隊走上舞台宣導防災急救歲末餐會守護寒冬居家安全

雲林莿桐老宿舍新風貌　連結校園與社區

更多熱門

相關新聞

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

臘八節前夕，寒流來襲，佛光山潮州講堂為慶祝佛陀成道日並感念警方全年守護地方治安與交通安全的辛勞，準備了200份臘八粥，由知瑩法師代表致贈潮州警察分局全體同仁。一碗熱騰騰的臘八粥，不僅暖胃更暖心，也為歲末仍堅守崗位的警察注入滿滿能量，現場相當溫馨。

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

佛光山金剛寺分送臘八粥　為台東警送上祝福

佛光山金剛寺分送臘八粥　為台東警送上祝福

營養師教你小寒吃臘八粥　暖胃又補氣！

營養師教你小寒吃臘八粥　暖胃又補氣！

佛光山送3400份臘八粥撫慰雲林二監受刑人

佛光山送3400份臘八粥撫慰雲林二監受刑人

關鍵字：

佛光山桃園講堂法寶節臘八粥

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面