佛光山桃園講堂慶法寶節寒冬送暖　發送32萬杯臘八粥結緣

▲副市長蘇俊賓與佛光山宗長心保和尚（右）分享臘八粥。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

佛光山桃園講堂24日於桃園區文中路上的新弘法基地，舉行「慶祝法寶節－寒冬送暖臘八粥結緣」活動，副市長蘇俊賓與佛光山宗長心保和尚、地方人士及信眾一同分享臘八粥表示，臘八粥象徵感恩、分享與祝福，是寒冬中最溫暖人心的善行。

蘇俊賓說，佛光山桃園講堂團隊與市府密切合作，深入社區關懷弱勢，形成良善循環，展現宗教團體在社會關懷上的重要力量。去年於桃園地區發放16萬份臘八粥，今年預計將加倍發送至32萬杯，讓善念持續在城市各角落流動，溫暖更多需要幫助的人。

▲佛光山桃園講堂慶法寶節寒冬送暖。（圖／市府提供）

佛光山宗長心保和尚表示，法寶節是紀念釋迦牟尼佛成道的重要日子。佛陀悟道後所傳達的核心理念，是告訴世人「每個人都具備佛性」，鼓勵大眾肯定自我、啟發智慧，為人生注入信心與力量。他也指出，世間萬物皆依「緣起法」而生，今日法會能夠圓滿完成，正是眾多貴賓、法師與信眾共同發心、匯聚因緣的成果，期盼大眾落實「做好事、說好話、存好心」的三好精神，累積福德、開展心量，讓內心世界更加寬廣與歡喜

民政局表示，佛光山法寶節為佛教三大節日之一，象徵佛法住世與智慧傳承。本次活動一連兩天於佛光山桃園講堂新弘法基地舉行，內容涵蓋義演、義診、三好素食市集、親子互動體驗，以及多元藝文與社團演出，讓不同年齡層的市民都能參與其中。國際佛光會桃園各分會幹部與志工夥伴，從食材準備、熬煮到分送臘八粥，每個環節皆投入滿滿心力，展現無私奉獻的精神。

包括：立法委員萬美玲、魯明哲，桃園市議員林政賢、陳美梅、黃婉如、張碩芳、楊朝偉，社會局長陳寶民、民政局副局長藍品畯，前桃園縣長吳志揚伉儷、桃園信用合作社理事主席蘇家明，以及桃園區長許敏松、中壢區長李日強、蘆竹區長李岳壇、平鎮區長蕭巧如、八德區長蔡豊展、龜山區長張嘉平、大園區長余誌松等人，並與佛光山宗長心保和尚、佛光山桃園講堂住持覺元法師等共同與會。