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顏寬恒《反滲透法》投反對票　陳柏惟喊話「我願意弄到你懂為止」

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圖文／鏡週刊

立法院今（31）日三讀通過《反滲透法》，而國民黨立委顏寬恒也對《反滲透法》投下反對票，顏寬恒的立委競選對手、台灣基進立委參選人陳柏惟則於臉書上對顏寬恒喊話，如果對護台法案有不清楚的地方，「我願意弄到你懂為止」。

立院今通過《反滲透法》，未來民眾若受到中國等滲透來源指示委託、資助，捐贈政治獻金、為各項公職候選人宣傳助選及站台等行為，可處5年以下有期徒刑，且可併科1000萬以下罰金。陳柏惟在臉書上表示，今天的院會當中，中國國民黨和親民黨的發言，打著「捍衛民主自由」「捍衛人權」的名號，包裝他們背後的政治企圖。

並表示，他的對手顏寬恒在不自由的情形下，被迫服從中國國民黨的意志，聽從不實資訊、惡意曲解法案，讓台灣卸除防衛、模糊敵我意識。也指出，《反滲透法》單來說，就是 1.收錢，2.辦事的排列組合，沒收錢沒辦事，可以、很棒，有收錢沒辦事，可以、發大財， 有辦事沒收錢，可以，是言論自由，有收錢有辦事，那可能違反《反滲透法》，質疑國民黨到底在怕什麼？

也隔空喊話顏寬恒，台灣基進正是率先提出「清除中國滲透」的小黨，他很清楚護台法案的細節，如果有不清楚的地方，也願意弄到他懂為止。

 


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