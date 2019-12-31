白狼簽「生死狀」！怒嗆民進黨：《反滲透法》引兩岸戰爭　敢不敢為台灣死

記者楊蕓／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，一早立法院場外包括新黨、中華統一促進黨等團體集結，抗議民進黨倉促立法，而中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂更當場親自簽下「生死狀」，誓言若引起兩岸戰爭，絕對到第一線去，「願親往第一線協商和平方案」高喊「既然愛台灣，敢不敢為台灣死？不敢為台灣死，怎麼算是愛台灣？我張安樂敢！」

上午八點，包括新黨、中華統一促進黨、左翼聯盟、國際洪門中華總會、藍天行動聯盟等團體集結在立法院外抗議，警方自30日晚6時起於立院周邊道路架設兩層鐵馬護欄，一早現場也可見大批警力及警備部署，嚴防衝突發生。

▲立法院外新黨王炳忠抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院外新黨、統促黨抗議《反滲透法》，新黨不分區候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

張安樂拿出一張大型「生死狀」並痛批反滲透法，根本就是「殘害人民法」、「反人民法」，兩岸關係攸關台灣生死存亡，反人民法通過，除了將在台灣掀起腥風血雨，還把對外同胞當敵人、製造仇恨，如此一來，大陸遲早會動用武力解決兩岸問題，「大陸把台灣當同胞，我們把他當敵人，萬一變成武力統一，這些人敢不敢到第一線去？」

張安樂表示，他在「生死狀」上簽名後，如果未來真的引起兩岸戰爭，統促黨絕對到第一線去，「如果不能到前線促成兩岸和平，我張安樂絕不生還！他們敢不敢！他們絕對不敢！」並強調，「既然愛台灣，敢不敢為台灣死？不敢為台灣死，怎麼算是愛台灣？我張安樂敢！」

張安樂更怒嗆，不要拖累2300萬同胞，有種引起戰爭，就跟我們統促黨一起到前線，「我張安樂不見和平不回來，你們敢不敢簽下生死狀？」並高喊「今天這部惡法通過，要說反滲透，我就是中共同路人，不許你們搞分裂對立！」

▼立法院外新黨、統促黨抗議《反滲透法》，大量警力部署。（圖／記者林敬旻攝）

▲統促黨張安樂抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

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