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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建推動台青創業投融資服務　3個項目獲投資意向

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▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建推動台青創業投融資服務　3個項目獲投資意向

「築夢第一家園·2019福建省台灣青年創業項目投融資對接活動」30日在福州的海峽股權交易中心舉行。據悉，本次活動從福建省各地推薦的35個台灣青年創業項目中挑選出8個進行現場產融對接，涵蓋人工智能、現代農業、健康醫療、智能駕駛等新型科創領域。活動現場，「GOBOT編程小車」、「竹全生物降解材料」、「蝶變新銳」3個項目獲得投資機構的青睞，簽訂了投資意向。（中新社）

《杭州》杭州餘杭百餘項目集中開工簽約總投資達608億元

30日，杭州市餘杭區舉行四季集中開工暨集中簽約活動，持續聚焦數據經濟、新製造業「雙輪驅動」。菜鳥網路總部等33個項目集中開工，西湖大學智能產業研究院、阿里達摩院量子實驗室等70個項目集中簽約，總投資達608億元（人民幣）。（中新社）

《山東》山東：2019年創新產出數量質量全面提升

30日，山東省科技統計分析研究中心發布《山東省區域科技創新能力評價報告2019》，報告顯示，2018年全省綜合科技創新水平再創新高，科技創新水平指數達到143.88%，較上年提高17.90個百分點，全省科技創新發展態勢持續向好。（新華網）

《江蘇》江蘇首條城市動車正式運營　沿線共設5個車站

30日上午8點48分，連雲港城市動車從連雲港高鐵站緩緩開出，意味著江蘇首條城市動車正式運營。城市動車項目是2019年連雲港市重大民生工程，總投資約6.6億元（人民幣），運營車輛為4編組CRH6F-A型動車組，具備載客量大、快速乘降、快速啟停等特點。（新華網）

▼江蘇省。（圖／CFP）

▲▼江蘇。（圖／CFP）

《重慶》重慶全市今年社保降費總規模預計達320億元

重慶市財政局指出，截至11月底，重慶累計為16萬戶企業、600餘萬參保人員減負297億元（人民幣，下同），養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險分別減了215億元、50億元、27億元和5億元，預計全年降費總規模320億元。（中新社）

《上海》浦東機場大型長時停車庫啟用

浦東機場P4長時停車庫今天零時啟動，為2020年春運熱身。這個擁有5354個車位的上海目前最大容量立體停車庫，將承擔起長時停車功能，車輛停滿24小時封頂價為60元（人民幣）。（新華網）

《遼寧》2020年1月1日遼寧省正式取消省界收費站

2020年1月1日，遼寧省將正式取消省界收費站，小型客車和貨車在省界通過由原來的平均用時20秒和40秒變為正常時速。同時，部分車輛的高速費用優惠將會發生變化。（新華網）

《上海》「上海購物」品牌效應凸顯吸引台灣、澳門中小企業「入滬」

今年以來，上海商業新業態、新模式、新流量亮點迭出，「上海購物」品牌越來越響。進博會溢出效應和不斷優化的營商環境，也吸引了越來越多的台灣、澳門企業進入上海市場，進一步為「上海購物」品牌增添新活力。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

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