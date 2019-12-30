華聞快遞／為小學生舉辦4天免費培訓！台商幫助重慶貧困鄉走出貧困

▲參加活動的學生在老師指導下學習新事物。（圖／中新社）

《重慶》為小學生舉辦4天免費培訓！台商幫助重慶貧困鄉走出貧困

來自重慶貧困鄉鎮重慶雲陽縣泥溪小學的20多名小學生，29日在「台灣發明大王」鄧鴻吉創辦的創意發明基地開啟為期4天的免費培訓。重慶市委台灣工作辦公室表示，希望能透過這樣的扶貧、扶智方式，為鄉村孩子點燃希望和夢想，幫助貧困鄉鎮早日走出貧困。（中新社）

《上海》產業協調效應推動長三角智能製造「加速跑」

在近日舉辦的長江流域（長三角）智能製造與機器人產業發展論壇暨項目對接活動上，200多名來自長三角和長江經濟帶沿線城市的代表達成多項合作成果；合作創新、協同發展讓長三角地區的智能製造產業呈現「加速跑」狀態。（中新社）

《北京》今年前11個月大陸吸引外資大項目達722個

大陸商務部部長鐘山29日表示，今年以來「穩外資」工作成效明顯，前11個月吸引1億美元以上外資項目達722個，增長15.5%。此外，鐘山提到，「2020年要推動形成強大國內市場，推動更高水平對外開放，推動商務高質量發展，推動經貿強國建設。」（中新社）

《山東》山東發布2019年度知名品牌名單 助力品牌高端化建設

2019山東品牌年會12月29日在濟南召開，現場發布了本年度山東知名品牌名單，其中，產品類包括東阿阿膠、景芝酒業、花冠集團等企業申報的379個產品，服務類包括浪潮雲、建設銀行沾化支行等企業申報的106個服務項目。同時，首次發布「山東省區域品牌發展指數」，共同助力該省品牌高端化建設。（中新社）

▲2019山東品牌年會在濟南召開。（圖／中新社）

《北京》打造高質量「創新之源」 中關村軟件園激發科創活力

由中關村軟件園、中關村軟件園孵化器主辦，中關村國際孵化園、大學生創業園、立雲加速器承辦的「Z-one新勢力•2019創新之源大會」30日在中關村軟件園國際會議中心舉辦。據悉，自舉辦以來，「創新之源」活動在強化孵化器投融資服務產品、加強資本對接、促進資本驅動等方面，發揮了重要的紐帶作用。（中新社）

《北京》北京流向津冀技術合約成交額累計超過990億人民幣

北京市發改委近日透露，今年1到11月，北京流向津冀技術合約成交額超210億元，累計已經過超990億元。此外，北京市發改委協同綜合處處長周浩也表示，中關村企業在津冀設立分支機構累計超8000家。（中新社）

《山西》打造網上VR展館！第四屆山西文博會藉科技展示文化魅力

山西省政府日前透露，山西將運用虛擬現實技術，全景打造第四屆山西文博會網上VR展館，民眾可足不出戶在手機上身臨其境地體驗文博會現場的各個角落，打造「永不落幕」的山西文博會。（中新社）

《甘肅》甘肅赴粵推介冬春旅遊 力拓大灣區客源市場

由甘肅省文化和旅遊廳主辦的「豐收了·遊甘肅」冬春旅遊推介活動29日在廣州舉行，以期進一步開拓粵港澳大灣區客源市場。據悉，甘肅作為古絲綢之路的戰略通道和商埠重地，曾對東西方合作交流起到重要作用，是華夏文明的重要發祥地，歷史遺產、民族文化等旅游資源品味極高。（中新社）

▼冬天的敦煌月牙泉。（圖／中新社）