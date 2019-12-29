媽載兒遭貨車撞！男童「1顆蛋蛋當場噴飛失蹤」…下面全爛痛哭

▲男童「1顆蛋蛋」在車禍中消失無蹤。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

福建省龍岩市一名8歲男童近日坐在媽媽的機車後座時，不幸被一輛高速行駛的貨車撞飛，他當場按住下體痛得嚎啕大哭。醫師檢查後發現，男童的下體面目全非，皮膚全部撕裂潰爛，其中一顆睾丸還不翼而飛了，經過醫院微創修復手術，總算大致恢復男童的陰部。醫師表示，「所幸還有一顆睾丸，才不至於影響將來的生長發育。」

據《海峽都市報》報導，8歲男童小亮（化名）的媽媽近日騎車載著兒子外出，沒想到過程中遭遇嚴重車禍，她雖然沒受什麼傷，但兒子卻按住下半身不斷痛苦大哭。媽媽嚇得趕緊把小亮送到龍巖市第一醫院救治，醫生檢查發現，小亮的陰部皮膚整個撕裂掀起，外觀形態也變形了，更慘的是還有一顆睾丸消失無蹤。

▼醫師指出，倘若男童下體受到重創，恐怕會影響日後發育。（示意圖／記者李佳蓉攝）

外科醫師鄒國平說，他從醫20年，第一次遇到這樣的事，連在場的護士都心疼到落淚，因為這樣的疼痛感相當嚴重；此外，小亮年紀尚輕，如果沒了陰部皮膚、陰莖和睾丸，恐怕會影響以後發育和生育能力。醫師再指，整個修復手術需要很小心，稍有不慎，陰部就會整個不保，是個風險相當高的手術，成功率極低，且可能需要經過多次手術才能修復。

據悉，醫療團隊花了3個多小時，終於替小亮陰部的完成修復手術，外形大致上已經可以看得出是生殖器，小亮在住院16天後也順利康復出院。遺憾的是，男童的一顆睾丸在車禍中不翼而飛，永遠都無法補回，醫師表示，所幸還有剩下一顆，所以影響不會太大。媽媽則說，現在回想到那場車禍，仍心有餘悸，幸好兒子平安活了下來。

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