華聞快遞／大陸製造業12月份PMI為50.2%！連續兩個月擴張

▲大陸製造業12月份PMI為50.2%。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大陸製造業12月份PMI為50.2% 連續兩個月擴張

大陸國家統計局31日發佈資料顯示，大陸製造業採購經理指數（PMI）2019年12月份為50.2%，與上月持平，連續兩個月處於擴張區間。（中新社）

《廣東》：南山區：深圳高品質發展的精彩縮影

今年前三季，南山區GDP達4002.36億元人民幣，增長7.6%，總量居深圳各區之首，穩居廣東省第一區（縣）。（深圳新聞網）

《浙江》：浙江外貿70年：貨物進出口總值增2.6萬倍

杭州海關30日發佈《新中國成立70年浙江對外貿易發展報告》(。《報告》顯示，浙江省貨物進出口總值從1958年的1689萬美元躍升至2018年的4324.8億美元，增長2.6萬倍。（中新網）

《浙江》：杭州機場年旅客輸送量破4000萬人次 織密國際航班網路

隨著長龍航空GJ8888航班30日抵達杭州蕭山國際機場，該機場迎來今年第4000萬名旅客。至此，杭州蕭山國際機機場年旅客輸送量突破4000萬人次，躍升至「4000萬級」全球最繁忙機場行列。（中新網）

▲浙江外貿快速發展。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：粵港澳大灣區「菜籃子」再添28個合作城市

粵港澳大灣區「菜籃子」大陸行起步、城際合作簽約暨配送中心集中開業儀式30日在廣州舉行。此次儀式上，粵港澳大灣區「菜籃子」8個配送中心（分中心）開業，並再添28個合作城市和667個銷售點，簽約合作城市從各地主產區延伸到東、中部等城市主銷區。（中新網）

《雲南》：93名華商代表齊聚春城 助力優質「雲品」推廣

「華商走進雲南•雲品走向世界」跨境貿易峰會暨第三屆雲南百縣雲品出滇系列活動30日在昆明開幕，來自24個國家和地區的93名華商代表齊聚昆明，考察雲南優質特色品牌產品。（中新網）

《福建》：「多區疊加」顯活力 福建力爭經濟高素質發展

福建發力「21世紀海上絲綢之路」核心區建設，也推動福建與「一帶一路」沿線國家和地區交流交往日趨升溫。福建今年前11月對「一帶一路」沿線國家和地區進出口合計4119.2億元人民幣，較上年同期增長14.4%，增速高於同期全省外貿進出口整體增速8個百分點，占同期全省外貿進出口總值的34.3%，拉動福建外貿整體增速4.6個百分點。（中新網）

《廣東》：投資60億元人民幣！廣東百萬頭生豬產業鏈項目開工

廣東深圳康達爾集團位於茂名高州市、湛江市徐聞縣的兩大生豬產業鏈項目30日開工。該兩大項目總投資約60億元人民幣，將新建飼料生產、生豬養殖、生豬屠宰、食品加工與流通以及其他配套設施，定位為大陸種養結合、生態循環的示範性產業鏈項目。（中新網）

▼杭州機場年旅客輸送量破4000萬人次。（圖／翻攝自中新網）