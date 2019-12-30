華聞快遞／福州設「海絲國際旅遊中心」　8國旅遊機構意向入駐

▲福州設「海絲國際旅遊中心」。（圖／翻攝自中新網）
《福建》：福州設「海絲國際旅遊中心」 8國旅遊機構意向入駐
福州「海絲國際旅遊中心」項目招商推介會29日在福州舉行，吸引「海絲」沿線國家旅遊業代表和福建各地旅遊主管部門代表、出境旅行社代表等參加。（中新網）
《北京》：2019年中國消費總額有望突破40兆元人民幣
大陸商務部市場運行司副司長王斌30日透露，今年大陸社會消費品零售總額預計將首次突破40兆元人民幣大關，年增率增長約8%，將連續6年保持經濟增長第一大動力地位。（中新網）
《遼寧》：瀋陽國際文化旅遊節開幕
大雪紛飛中，2019-2020中國瀋陽國際文化旅遊節冬季遊暨沈北新區嬉雪花燈節29日晚在瀋陽市七星公園開幕。（中新網）
《廣東》：佛山用「芯」助推高品質發展
廣東省佛山市順德區政府日前與恒基（中國）投資公司、格蘭仕集團三方聯手，簽約共建開源晶片基地。（人民日報）
▲2019年中國消費總額有望突破40兆元人民幣。（圖／翻攝自中新網）
《上海》：上海高院發佈服務保障臨港新片區建設實施意見
上海市高級人民法院30日發佈《上海法院服務保障中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區建設的實施意見》。該《實施意見》共提出21項舉措，涉及36項具體工作任務。（央視）
《陝西》：西安咸陽國際機場年貨郵輸送量突破38萬噸
由龍浩航空執飛的GI4031全貨機30日9時18分搭載著8.6噸貨物平穩落地西安咸陽國際機場，標誌著西安機場年貨郵輸送量突破38萬噸。（中新網）
《廣西》：廣西加快建設區域性鋁製造業中心
廣西壯族自治區副主席費志榮28日說，「未來，我們將突出高端製造、集群集聚、智慧融合、生態發展，打造全產業鏈、全價值鏈、全供應鏈的鋁產業集群，把百色建成鋁精深加工核心集聚區，創建全國資源型城市產業轉型升級示範區。」（中新網）
▼西安咸陽國際機場年貨郵輸送量突破38萬噸。（圖／翻攝自中新網）