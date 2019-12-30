華聞快遞／福州設「海絲國際旅遊中心」　8國旅遊機構意向入駐

來自重慶貧困鄉鎮重慶雲陽縣泥溪小學的20多名小學生，29日在「台灣發明大王」鄧鴻吉創辦的創意發明基地開啟為期4天的免費培訓。重慶市委台灣工作辦公室表示，希望能透過這樣的扶貧、扶智方式，為鄉村孩子點燃希望和夢想，幫助貧困鄉鎮早日走出貧困。（中新社）