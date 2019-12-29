華聞快遞／京張高鐵30日開通運行！全程最快56分鐘

▲京張高鐵即將通行。（圖／翻攝自新華網）

《北京》京張高鐵30日開通運行！全程最快56分鐘

12月30日起，京張高鐵開通運營，崇禮鐵路、大張高鐵、呼張高鐵也將同步投入使用，北京到張家口最快只需56分鐘。28日18時開始，京張高鐵車票開始售賣，開通首日多趟車次的票一分鐘內就被搶空。（中新社）

《福建》地鐵2號線開通 廈門迎雙地鐵換乘時代

廈門地鐵2號線25日8時30分正式開通運營，自此，廈門進入雙地鐵換乘時代。廈門地鐵2號線起自本島五緣灣站，終於天竺山站，全長為41.6公里，共設置地下車站32座。（中新社）

《貴陽》貴陽海關數據顯示：貴州茶葉出口突破1億美元

截至2019年11月底，貴陽海關檢驗檢疫出口茶葉477批次，數量3613.7噸，金額1.2億美元，貴州出口茶葉首次突破1億美元，創歷史新高。近年來，貴州省茶產業發展迅猛，總產值連續七年排名全中國第一，茶葉成為貴州省第一大出口農產品。（中新社）

《上海》投資768億元 上海張江科學城集中推動53個項目

上海張江科學城53個項目24日集中開工、入駐和簽約，投資金額達768億元（人民幣，下同），項目既涵蓋大科學設施、企業總部、研發中心、高校創新中心，又涵蓋集成電路、生物醫藥、人工智能產業項目，以及人才公寓、河道綠地、交通路網等多個方面。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《天津》天津市規劃用地「多審合一、多證合一」 新政下月施行

天津市規劃和自然資源局指出，為進一步優化營商環境，解決建設工程項目審批中的困難處，精簡審批事項，減少報件材料，壓縮審批時間，天津市規劃和自然資源局日前頒布《關於貫徹規劃用地「多審合一、多證合一」改革的實施意見》，將於2020年1月1日正式施行。（新華網）

《山東》濟南地鐵3號線首發提供免費Wi-Fi網路服務

濟南地鐵3號線是貫通南北向的一條市域快線，起於龍洞站，止於灘頭站，沿線經過龍洞片區、國際金融城、賢文片區、盛福莊片區、王舍人片區，向北延伸至遙牆國際機場，線路長21.6公里，全為地下線，設站13座。據悉，3號線在濟南省內率先實現5G信號全線覆蓋，同時提供免費Wi-Fi網路服務。（新華網）

《四川》成都天府國際機場航站區主體工程完工 預計2021年投用

歷經3年多建設，12月27日上午，隨著綜合交通換乘中心（GTC）最後一方混凝土澆築完畢，成都天府國際機場航站區主體工程正式完工。至此，成都​​天府國際機場T1和T2航廈、GTC、工作區房建主體結構建設完成。（新華網）

《浙江》減稅降費助力浙江文創產業高速發展

乘著減稅降費政策紅利的東風，浙江一大批文創企業正在迅速崛起，為文化產業發展凝聚新動能，將中國文化帶向世界。（新華網）

▼浙江省。（圖／CFP）