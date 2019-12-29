華聞快遞／甘肅生態產業成綠色發展「新引擎」佔GDP逾兩成

▲甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

《甘肅》甘肅生態產業成綠色發展「新引擎」佔GDP逾兩成

2019年甘肅省十大生態產業完成增加值1305億元，佔該省生產總值的20.3%，增加值同比增長6%，拉動投資增長的作用突顯，生態產業正成為推動甘肅高質量綠色發展的新引擎。（中新社）

《貴州》貴州省油茶產業協會成立

油茶是中國最具特色和發展潛力的木本油料植物之一。貴州提出「來一場振興農村經濟的深刻產業革命」，把油茶產業作為農村產業革命的十二個產業之一。截至目前，貴州全省油茶林面積263.4萬畝，油茶籽年產量7.5萬噸，年生產茶油1.4萬噸，油茶產業年產值10.33億元。（中新社）

《北京》北京市郊鐵路里程新增59.7公里

北京市郊鐵路副中心線今年6月東延至喬莊東站後，全程最快運行時間39分鐘，日均客流增長115%，成為副中心與中心城區之間最快的交通方式。30日懷密線將延至清河站，從昌平北站到達清河站只需半小時。今年年內，市郊鐵路新增運營里程59.7公里。（北京日報）

《寧夏》銀川至中衛段高鐵正式開通運營

銀蘭客專線銀川至中衛南段是國家中長期鐵路網規劃中「八縱八橫」高鐵網京包銀蘭通道的重要組成部分，是連接寧夏沿黃經濟帶的重要通道。這條高鐵主要包括新建銀西高鐵銀川至吳忠段和新建吳忠至中衛鐵路。（中新社）

▲寧夏銀川。（圖／CFP）

《遼寧》瀋撫新區打造「一心一島三區」探索東北振興新路徑

瀋陽撫新區位於瀋陽和撫順兩個超百萬人口城市之間，「一心」是打造一個國際化商務中心；「一島」是建設創新創意島，重點打造創意、金融、科技三個產業小鎮；「三區」是在過去產業發展基礎上建立起新興產業區、高端製造區、特色產業區。（中新社）

《福建》福州設「海絲國際旅遊中心」

據福州市文化和旅游局相關負責人介紹，「海絲國際旅遊中心」選址位於福州火車站南廣場，面積約1.6萬平方米，將實現「旅遊集散服務、旅遊展示體驗、產業集聚交易」三大功能。（中新社）

《廣西》廣西推出「30條」支持自貿試驗區高質量發展

廣西政府近日賦予片區先行先試改革優先權、支持先進產業集聚發展、著力吸引總部企業落戶等方面提出30條支持措施，鼓勵試驗區大膽試、大膽闖、自主改，建成引領中國-東盟開放合作的高標準高質量自貿試驗區。（廣西日報）

《上海》長三角城市生態園林一體化進程加快

長三角城市生態園林協作聯席會議日前成立，聯席會議上發布了《推進長三角城市園林綠化高質量一體化發展行動綱要》，上海市綠化市容局副局長方岩介紹，隨著長三角一體化，出現越來越多的跨省跨區項目，如綠道互通等，需要各管理部門加強協商，完善統一相關標準。聯席會議將推動相關領域的聯動合作。（新華社）

▼上海。（圖／CFP）