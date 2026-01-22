勇消詹能傑救人殉職！曾因穿制服買便當被公審　女兒還在念國小

▲去年山陀兒颱風期間，詹能傑就曾因到燒臘店買便當，被網友PO文公審。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」昨(21)日深夜惡火造成2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，因把共生面罩給受困民眾，送醫後不幸殉職。詹能傑消防資歷20年，去年山陀兒颱風時外出替同仁買便當，遭網友質疑「沒午休就排隊、一次買15個」而被炎上，如今卻殉職，形成最諷刺、也最心碎的對比。

這起火警發生在昨日晚間10時許，地點位於基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區。當時濃煙自2樓竄出，很快灌滿樓梯間與公共空間，4至6樓多名住戶受困報案。仁愛分隊小隊長詹能傑前兩次進出火場時，已發現門後、床邊堆滿大量衣物與雜物，稍有碰觸就會滑落，危險性極高；但為了搶救受困女子，他第三度入內，在濃煙中終於找到羅女，卻發現她被雜物壓住、呼吸困難。詹能傑當下將自己的氧氣面罩交給對方使用，隨後因濃煙加劇失聯。

▲火災現場屋內推滿雜物。（圖／記者郭世賢翻攝）

搜救人員於凌晨2時左右找到詹，緊急送醫，仍在近5時宣告不治。基隆長庚醫院醫師吳俊德表示，詹能傑送到急診時已無呼吸心跳，因長時間缺氧導致氣管插管困難，院方緊急氣切並搶救50分鐘，仍回天乏術。

詹為警專23期畢業，消防資歷已20年，妻子是一名護理師，2人育有一名就讀國小四年級的女兒，詹的弟弟也是消防員。他曾投入國道三號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號事故、花蓮震災等重大搜救任務。

另外，去年山陀兒颱風來襲時，詹曾因「穿制服替同仁買便當」遭網友公審，當時分隊長出面解釋，消防員用餐時間不固定，只為讓同仁吃飽再上工，才會請同仁去買便當。如今，詹能傑用生命證明自己始終站在第一線，也讓外界重新看見消防員的犧牲與重量。

▲消防小隊長詹能傑救人不幸殉職。（資料照／記者郭世賢翻攝）