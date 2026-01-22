　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勇消詹能傑救人殉職！曾因穿制服買便當被公審　女兒還在念國小

▲▼ 基隆消防人員到燒臘店買便當，被網友PO文公審。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲去年山陀兒颱風期間，詹能傑就曾因到燒臘店買便當，被網友PO文公審。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」昨(21)日深夜惡火造成2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，因把共生面罩給受困民眾，送醫後不幸殉職。詹能傑消防資歷20年，去年山陀兒颱風時外出替同仁買便當，遭網友質疑「沒午休就排隊、一次買15個」而被炎上，如今卻殉職，形成最諷刺、也最心碎的對比。

這起火警發生在昨日晚間10時許，地點位於基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區。當時濃煙自2樓竄出，很快灌滿樓梯間與公共空間，4至6樓多名住戶受困報案。仁愛分隊小隊長詹能傑前兩次進出火場時，已發現門後、床邊堆滿大量衣物與雜物，稍有碰觸就會滑落，危險性極高；但為了搶救受困女子，他第三度入內，在濃煙中終於找到羅女，卻發現她被雜物壓住、呼吸困難。詹能傑當下將自己的氧氣面罩交給對方使用，隨後因濃煙加劇失聯。

▲▼詹能傑喊「衣服堆得像山」難救22歲女　竟成最後遺言。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲火災現場屋內推滿雜物。（圖／記者郭世賢翻攝）

搜救人員於凌晨2時左右找到詹，緊急送醫，仍在近5時宣告不治。基隆長庚醫院醫師吳俊德表示，詹能傑送到急診時已無呼吸心跳，因長時間缺氧導致氣管插管困難，院方緊急氣切並搶救50分鐘，仍回天乏術。

詹為警專23期畢業，消防資歷已20年，妻子是一名護理師，2人育有一名就讀國小四年級的女兒，詹的弟弟也是消防員。他曾投入國道三號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號事故、花蓮震災等重大搜救任務。

另外，去年山陀兒颱風來襲時，詹曾因「穿制服替同仁買便當」遭網友公審，當時分隊長出面解釋，消防員用餐時間不固定，只為讓同仁吃飽再上工，才會請同仁去買便當。如今，詹能傑用生命證明自己始終站在第一線，也讓外界重新看見消防員的犧牲與重量。

▲▼小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

▲消防小隊長詹能傑救人不幸殉職。（資料照／記者郭世賢翻攝）

 勇消颱風天忙救災…乖乖排隊買便當還被公審！基隆仁愛分隊回應了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李政厚驚遭洛杉磯機場扣留　多方交涉中
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
快訊／飆股摔落跌停價！　1小時爆逾4萬張大量
史上罕見！9萬坪地倒廢棄物　102人、27家公司遭起訴
快訊／國防密件「消失42秒」　綠營再告黃國昌1罪
363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7
勇消詹能傑救人殉職　曾因穿制服買便當被公審
快訊／破紀錄！　股王再飆天價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東佛心房東！月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

26歲男和老婆吵架自傷！竟把護理師打到腦震盪　同事飛越櫃檯救人

營收下修利空曝光前賣股避損79萬　訊達董事涉內線交易被起訴

基隆惡火2死內部圖曝光！疑對講機冒火光　小隊長救人倒臥室雙亡

不爽妻外遇　尪當街罵小王「偷吃別人老婆」被判拘5日

機車掛鉤上有炸物...彰化男路過順手摸走　貪130元被罰2萬

台南酒駕男左轉失控！燈桿慘遭休旅車撞斷　涉公共危險罪送辦

台中低溫黃色燈號　24小時內5人非創傷性命危救護

快訊／國防密件「消失42秒」　綠營再告黃國昌1罪：足夠翻攝文件

台中賓士AMG E53突右偏推撞路邊5車　駕駛低頭看導航釀禍

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

涉詐富商420萬提母借據自清　薛楷莉遭疑反嗆檢：欺負單親媽媽？

屏東佛心房東！月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

26歲男和老婆吵架自傷！竟把護理師打到腦震盪　同事飛越櫃檯救人

營收下修利空曝光前賣股避損79萬　訊達董事涉內線交易被起訴

基隆惡火2死內部圖曝光！疑對講機冒火光　小隊長救人倒臥室雙亡

不爽妻外遇　尪當街罵小王「偷吃別人老婆」被判拘5日

機車掛鉤上有炸物...彰化男路過順手摸走　貪130元被罰2萬

台南酒駕男左轉失控！燈桿慘遭休旅車撞斷　涉公共危險罪送辦

台中低溫黃色燈號　24小時內5人非創傷性命危救護

快訊／國防密件「消失42秒」　綠營再告黃國昌1罪：足夠翻攝文件

台中賓士AMG E53突右偏推撞路邊5車　駕駛低頭看導航釀禍

槍口對準美國？格陵蘭向全民發放「危機應對手冊」　呼籲備妥糧食

三重逆子37刀弒雙親！廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」：操弄情緒

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

屏東佛心房東！月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

收細胞簡訊別驚慌！　北車下午2點啟動「跨單位聯合危安演練」

26歲男和老婆吵架自傷！竟把護理師打到腦震盪　同事飛越櫃檯救人

營收下修利空曝光前賣股避損79萬　訊達董事涉內線交易被起訴

基隆惡火2死內部圖曝光！疑對講機冒火光　小隊長救人倒臥室雙亡

不爽妻外遇　尪當街罵小王「偷吃別人老婆」被判拘5日

黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

小隊長詹能傑「摘面罩救人」殉職　弟也是消防員

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、34歲女不治

工人過馬路遭賓士「2秒匡咚」輾斃

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」

即／冷氣團開車　uber女司機新店猝死

大學生闖輕軌軌道拍學士照：車來會走

更多熱門

相關新聞

詹能傑殉職...她不捨：再聽不到你叫我阿母

詹能傑殉職...她不捨：再聽不到你叫我阿母

基隆市樂利三街大型社區台北生活家21日晚間發生火災，造成2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，卻殉職。基隆市消防局人員22日一早將臉書粉專大頭貼改為黑白照片，並發文哀悼，底下則有網友留言表示，「小隊長任務已經結束，ㄧ路好走」、「謝謝您，英雄，一路好走」。

把危險留給自己…勇消詹能傑家屬盼進忠烈祠

把危險留給自己…勇消詹能傑家屬盼進忠烈祠

勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」搶救50分鐘救不回

勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」搶救50分鐘救不回

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」

勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」

關鍵字：

基隆火災詹能傑殉職

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面