林飛帆雨中吶喊「下架吳斯懷」：民進黨一定能光榮打贏選戰





▲民進黨下架吳斯懷晚會，羅文嘉、林飛帆。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數13日，民進黨29日在台北市北平東路舉辦「護國保台台北之夜」，號召辣台派支持者站出來。民進黨副秘書長林飛帆率領支持者在雨中吶喊「下架吳斯懷」，民進黨一定能光榮打贏這一場選戰。

民進黨29日晚間舉辦「護國保台，下架吳斯懷之夜」活動，除了雙北立委候選人之外，副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰皆會到場。

民進黨號召支持者站出來「下架吳斯懷」，立委候選人包含吳怡農、賴品妤、何志偉、張銘祐、林昶佐、許淑華、周江杰等人都將到場。高嘉瑜致詞時表示，這次的選舉是台灣對上中國大陸的選舉，關係著台灣人、年輕人的未來，關係著我們的民主，一定要透過選票讓中國大陸知道，台灣人愛台灣、愛民主、愛自由、愛我們的國家。

羅文嘉致詞時像台下支持者致意，感謝他們不管風雨多大，都願意站出來與民進黨一起守護台灣的民主。他說，民進黨在這一次的選戰，有一群年輕人很勇敢的站出來，挑戰艱困選區，希望支持者們當他們的後盾。他喊話支持者票投蔡英文和民進黨，讓民進黨總統連任、國會過半。

接著上台的林飛帆率領支持者在雨中吶喊，民進黨一定能光榮地打贏選戰。這一次的選戰相當不容易，但民進黨有很多的年輕人一起努力，他們對台灣只有一句話，就是愛台灣到底，剩下的13天請支持者與民進黨一起努力，用盡力量一定要讓愛台灣的蔡英文連任。

▲民進黨選舉造勢。（圖／記者黃克翔攝）