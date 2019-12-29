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韓國瑜點名「當總統太軟」！馬英九愣一下…經典4字回應了

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▲前總統馬英九出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日登場，國民黨總統候選人韓國瑜發言時，用一個字形容過去20年中華民國3位總統，其中陳水扁是「貪」、馬英九是「軟」、蔡英文是「空」。對此，前總統馬英九29日被媒體詢問「韓國瑜說你當總統太軟了」，只微笑簡單回應了「經典4字」，就在隨扈護送下趕往下一個活動地點。

根據《三立新聞》報導，前總統馬英九29日晚間在苗栗縣陪同其他黨內候選人拜票時，被媒體詢問「韓國瑜說你當總統太軟了」，他先是以招牌微笑回應「哈哈哈哈」，思考了幾秒後，又簡單答了一句「等等會有（正式）回應」後，就在隨扈護送下離開。

▲▼馬、吳、韓出席2019大陸台商聯誼茶會,前總統馬英九。（圖／記者季相儒攝）

▲馬英九聽聞韓國瑜評點自己「軟」，當下微笑回應「哈哈哈哈」。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜在辯論會評點中華民國20年來的3位總統，表示第一位陳水扁什麼都好，就敗在一個「貪」字，三級貧戶當上總統多麼勵志，卻敗給了貪念。第二位馬英九一樣什麼都好，卻敗在一個字「軟」。現任總統蔡英文也是什麼都好卻是「空」，因為蔡英文是讀稿機，讀著幕僚寫的稿子，離人民越來越遠。

針對韓國瑜的評論，馬英九辦公室29日晚間回應，並不清楚韓市長為何如此發言，馬前總統任內所推動對內對外的政策，不論是兩岸、外交、國安或經濟、能源等，國民黨的總統候選人也都繼承，可見國政的方向與路線大家是有共識的。

馬前總統辦公室強調，選舉已經到了最後關頭，馬前總統持續全國走透透，為國民黨提名的總統與立委候選人輔選，每天行程都很硬，一點也不軟。國民黨必須要團結，一定要下架違憲、獨裁、斷交和不誠實的蔡總統及民進黨政府，為臺灣人民贏回未來。

ET快訊
韓國瑜評點當總統太軟！馬英九「經典4字」回應
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