辣台派「無畏大雨」塞爆北平東路　高嘉瑜率領吶喊：下架吳斯懷！　





▲民進黨下架吳斯懷晚會，高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數13日，民進黨29日在台北市北平東路舉辦「護國保台台北之夜」，號召辣台派支持者站出來。晚間七點支持者滿滿塞滿北平東路，與台上立委候選人齊聲吶喊「下架吳斯懷」。

2020總統、立委大選進入倒數階段，民進黨29日晚間舉辦「護國保台，下架吳斯懷之夜」活動，除了雙北立委候選人之外，副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰皆會到場。

民進黨號召支持者站出來「下架吳斯懷」，雙北立委候選人包含吳怡農、賴品妤、何志偉、張銘祐、林昶佐、許淑華等人都將到場。許淑華致詞時表示，最近自己每天跑行程，晚上還會睡不著，因為無法理解怎麼會有立委不支持者反滲透法。這次的選戰是價值的選擇，台灣人要告訴世界我們的選擇是民主自由。

高嘉瑜致詞時表示，這次的選舉是台灣對上中國大陸的選舉，關係著台灣人、年輕人的未來，關係著我們的民主，一定要透過選票讓中國大陸知道，台灣人愛台灣、愛民主、愛自由、愛我們的國家。

▲民進黨選舉造勢。（圖／記者蔣婕妤攝）



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