小燈泡媽陪街頭短講　高鈺婷：堅持為新竹爸媽發聲

▲高鈺婷邀請王婉諭一起街頭短講。（圖／時代力量新竹市黨部提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷29日邀請時代力量不分區立委候選人王婉諭與高雄市議員林于凱赴新竹陪同短講，三人與不分區立委候選人邱顯智、新竹市議員共同在雨中於聚集大批竹科家庭的新竹Costco外，對路人宣講，受到許多支持者熱情鼓勵。

王婉諭表示，自己過去也是工程師，在新竹工作九年，她非常清楚新竹爸媽的辛苦，她呼籲新竹市民支持高鈺婷和她共同前進立法院，為新竹市打造更安全、更好的環境。高鈺婷表示，她參選以來堅持推動居住正義法案，為新竹年輕人發聲，選戰進入最後階段，她呼籲新竹市民拒絕「炒地立委」，共同支持真正能為年輕爸媽發聲的候選人前進國會。



時代力量不分區立委候選人王婉諭表示，很開心回到這熟悉的地方，自己過去在新竹生活工作九年，也常到這邊（costco）來採買，她清楚知道在園區工作的職業婦女，要兼顧家庭和工作，是非常辛苦。常常下雨天塞在車陣中，怕無法準時接到小孩，讓孩子等到很焦慮。



王婉諭說，她一直希望能減輕更多爸媽們的壓力，包括讓企業扛起企業社會責任，園區內有許多大公司，但很少依法開辦托育機構，希望未來推動公托公幼的同時，也能推動企業托育；另外，她自己作為一個被害人，也一直致力於推動司法改革，希望讓台灣的司法更有溫度。她說，她相當遺憾自己的孩子無法平安長大，因此希望可以建構更完善的社會安全網，讓更多的孩子可以平安的成長，她也呼籲新竹市民政黨票投時代力量，立委票投高鈺婷，讓她與高鈺婷能共同前進國會，為大家服務，建構一個更安全、更好、也更能促進產業發展的環境。

時代力量高雄市議員林于凱過去也曾在新竹就讀實驗中學，他說，台灣的新政治需要充分的專業，不要再讓沒有專業的人去領導專業，高鈺婷有十年科技產業經驗，讓這樣的人進入立法院，對台灣科技產業絕對有莫大幫助，再者，新政治需要拒絕向財團、私利低頭的政治人物。他強調，若這一代人所構成的政治條件無法給下一代合理的環境，那這一代人要負很大責任，因此未來一定要持續推動產業轉型，也要杜絕炒房資本家將資本奠基於房地產炒作，讓社會上的資金可以回到技術提升，如此才可能讓台灣人才都找到發揮的空間。

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