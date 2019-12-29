辯論會／韓國瑜爆走狂罵媒體後...交互詰問「違規」用手板還錯字

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場。國民黨總統候選人韓國瑜辯論會中大爆走，在媒體提問階段狂轟媒體，蘋果日報、中央社、三立都中槍。另外，韓國瑜在第二階段的交叉詰問中，更是「違規」使用手板。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。回答順序依抽籤結果分別是韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

根據辯論會規則中的手板使用原則，「第二階段媒體提問及第三階段交互詰問時，不得使用手板」。不過，韓國瑜卻在交互詰問中違規使用手板，在罵蔡英文的手板中還被發現有錯字，把回憶的憶寫成「億」。

其他人也看了這些...

►蔡英文「國防我著力最深」：韓國瑜搞清楚！慶富案是馬政府時代

►韓國瑜嗆蔡英文「照念稿」：工讀生的表現會更好

►假想敵不在外面 宋楚瑜：是內部自己的分化

更多熱門新聞...

►「只要戰爭18-24歲大量死亡」 韓國瑜：避戰才是最高原則！

►辯論會狂嗆民進黨「4個欺騙」 韓國瑜：最大的賣台集團、詐騙集團 ！

►再修一例一休？蔡英文：需要改進處隨時檢討

►超越藍綠，就靠她了





▲韓國瑜手板錯字。（圖／翻攝自公視）





▲辯論會規定。（圖／讀者提供）