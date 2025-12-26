呂秋遠轟「割頸案法官」1句話情勒沒同理心：今年最諷刺司法笑話

記者葉國吏／綜合報導

新北校園割頸案二審宣判，行凶的郭姓學生與林姓「乾妹」分別被判12年與11年。死者楊姓國中生家屬不滿判決，法官在庭上的一句「讓加害人孝順受害人家屬」，讓律師呂秋遠痛批沒有同理心，是對家屬的二度傷害。

▲被害者父母痛批，郭男與林女在庭上毫無悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

二審判決引爆爭議

新北市某國中生遭割頸致死的案件，二審已經宣判，主嫌郭姓少年獲判12年、林姓少女則是11年。整起案件受害者楊同學的父親無法接受這個結果，憤慨指控「台灣司法已死」。他更透露，庭審過程中竟然有法官問他：「能不能給他們一個機會來孝順你們？」這番話讓他痛心疾首。

律師呂秋遠看到這個判決，也在臉書寫下自己的看法。他認為，受害者家屬對審判結果不滿完全可以理解，畢竟失去孩子是永遠的傷痛。更何況，兩名少年行凶者刑期不長，呂秋遠認為這凸顯現行法律對少年犯罪的寬容。

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

法官言論引發家屬強烈反彈

楊同學的父親痛批，法官竟然問能否讓加害人「孝順」他們，這番話簡直是在受害家屬的傷口上撒鹽。呂秋遠也無法認同，他直言：「要是這種邏輯成立，那不就等於叫受害人接受性侵害者來照顧自己嗎？」

呂秋遠進一步批評，法官如果只是想促成和解，但卻提出讓兇手「孝順」受害者家屬這種條件，根本就是情緒勒索，完全沒有設身處地為被害人著想。他說，這種說法根本是今年司法界最大的諷刺笑話。