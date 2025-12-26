　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

呂秋遠轟「割頸案法官」1句話情勒沒同理心：今年最諷刺司法笑話

記者葉國吏／綜合報導　

新北校園割頸案二審宣判，行凶的郭姓學生與林姓「乾妹」分別被判12年與11年。死者楊姓國中生家屬不滿判決，法官在庭上的一句「讓加害人孝順受害人家屬」，讓律師呂秋遠痛批沒有同理心，是對家屬的二度傷害。

▲被害者父母痛批，郭男與林女在庭上毫無悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

二審判決引爆爭議
新北市某國中生遭割頸致死的案件，二審已經宣判，主嫌郭姓少年獲判12年、林姓少女則是11年。整起案件受害者楊同學的父親無法接受這個結果，憤慨指控「台灣司法已死」。他更透露，庭審過程中竟然有法官問他：「能不能給他們一個機會來孝順你們？」這番話讓他痛心疾首。

律師呂秋遠看到這個判決，也在臉書寫下自己的看法。他認為，受害者家屬對審判結果不滿完全可以理解，畢竟失去孩子是永遠的傷痛。更何況，兩名少年行凶者刑期不長，呂秋遠認為這凸顯現行法律對少年犯罪的寬容。

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

法官言論引發家屬強烈反彈
楊同學的父親痛批，法官竟然問能否讓加害人「孝順」他們，這番話簡直是在受害家屬的傷口上撒鹽。呂秋遠也無法認同，他直言：「要是這種邏輯成立，那不就等於叫受害人接受性侵害者來照顧自己嗎？」

呂秋遠進一步批評，法官如果只是想促成和解，但卻提出讓兇手「孝順」受害者家屬這種條件，根本就是情緒勒索，完全沒有設身處地為被害人著想。他說，這種說法根本是今年司法界最大的諷刺笑話。

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美產能拉警報！對台軍售未交付近7000億元　F-16V再等3
陳幸妤「私下真面目」曝光　牙醫學弟揭超反差特質
青棒比賽出現職業啦啦隊適合嗎？本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽
一眼認出「中日韓」旅客！　網分享爆笑辨識法：太中肯
《欸你這週要幹嘛》小粉紅懷孕！　網驚：一直以為是單身
朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠取證」急認：發言不當
刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星
快訊／川普證實：美軍攻擊奈及利亞ISIS
母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，郭姓乾哥與林姓乾妹，高院今（23日）在二審分別處以12年、11年。受害者家屬聽文判決後怒吼崩潰痛哭，並發布「絕望中的不自殺」等八點聲明，要對受害的兒子說說對不起，因為用盡力氣無法換來公平正義，更痛批法庭不應該是曝險少年的教化所，而刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害，更提醒日前北捷隨機殺人案不是偶然，是警訊，不要再讓無辜的孩子犧牲。

少年割頸案「乾兄妹」今早二審宣判　一審9年、8年

