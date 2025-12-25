　
社會焦點

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人　再闖超商揮刀遭壓制

▲一名男子不明原因持鐮刀攻擊路人。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲一名男子不明原因持鐮刀攻擊路人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、閔文昱／苗栗報導

苗栗縣苗栗市今（25日）下午驚傳持刀攻擊事件，一名男子先是在街頭持鐮刀攻擊路人，隨後又轉往超商持刀恐嚇店員，所幸警方迅速到場壓制逮人，未釀成更大傷害。苗栗警分局表示，將依傷害、恐嚇等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押以防再犯。

街頭先傷人　婦人腰部挫傷送醫

警方指出，該名男子於25日16時55分許，不明原因在苗栗市源林街持鐮刀攻擊一名婦人，造成對方左側腰部頓挫傷。婦人隨即送醫治療，所幸傷勢並無大礙。

▲一名男子不明原因持鐮刀攻擊路人。（圖／記者楊永盛翻攝）

揮刀闖超商　店員驚險閃避

男子行兇後徒步離開現場，並於17時2分許前往為公路上一家超商，持刀作勢攻擊櫃檯店員，現場一度相當驚險。幸好店員即時閃避，未遭波及，並迅速報警求助。

警方快打到場　壓制逮捕並通報社工

苗栗警分局於17時10分接獲通報後，立即調派北苗派出所員警及優勢警力趕赴現場，迅速將持刀男子壓制逮捕，並戒護送醫。同時，警方也通報心健中心，指派社工到場協助後續處置。

警方強調，為防止類似事件再度發生，將全案依傷害及恐嚇罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請法院裁定羈押，以確保公共安全。

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

冷氣團發威「全台快速降溫」　5縣市低溫特報
聖誕節悲劇！　新北女騎士命危
快訊／朱孝天道歉了！

苗栗持刀攻擊超商逮捕

