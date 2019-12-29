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辯論會／再修勞基法？蔡英文：一例一休需要改進處隨時檢討

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記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場，藍綠橘候選人韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜經過三場政見會後第四度交鋒，終極的直球對決是否會蹦出更大的火花，也格外受到關注。針對是否會修改勞基法，蔡英文回應，只要有需要改進的，政府一定隨時檢討。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。回答順序依抽籤結果分別是韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

第二階段媒體提問，第二題由蘋果日報副總編輯蔡日雲提問。她問蔡英文自詡是最會溝通的總統，人民期許團隊必須謙卑，過去三年卻因為勞基法怨聲載道，團隊也因為派系人馬被批評不夠謙卑，如果連任是否會修改勞基法，有什麼具體作為挽回人民信心？

針對勞基法問題，蔡英文表示，競選總統的時候卻時提出周休二日的政策，當初立院提案的時候，經過各部會討論，綠營的題案是要落實周休二日，不過國民黨等在野黨團卻主張兩例，因此最後提出折衷的一例一休。

蔡英文強調，知道任何一個政策都需要經過檢驗與檢討，所以有要求勞動部，檢討的過程中如果有困難需要調適的，行政部門都要給予協助，需要改進的隨時檢討。

至於派系問題，蔡英文回應，宋楚瑜也曾代表參加APEC會議，國民黨的縣市首長如果需要協助中央也盡力協助，說黨團乏一有些言重了。

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文到場。（圖／記者黃國霖攝）

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文到場。（圖／記者黃國霖攝）

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