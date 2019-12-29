辯論會狂嗆民進黨「4個欺騙」　韓國瑜：最大的賣台集團、詐騙集團 ！

▲韓國瑜開場特地花了些時間談「北農領帶」。

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選辯論會今（29）日登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜與親民黨總統候選人宋楚瑜同台較勁。韓國瑜在開場申論就砲火對準民進黨，羅列4大罪狀，直指對不起台獨份子、共產黨、香港人和台灣人，是「最大的賣台集團」。

第一階段為總統候選人申論，韓國瑜表示，他今天打了一條意義重大的領帶，是台北農產公司的領帶，3年前他在農產公司照顧員工、照顧農民，大家喝酒、聊天、唱歌，是一段最快樂的時光，「人不能忘本、人不能忘根」，他感恩台北農產公司給他這麼好的回憶。

韓國瑜向高雄市民保證，他絕對不會忘本、忘根，這1年來許多人到高雄觀光旅遊，投資客、觀光客感佩市民勇敢選他當市長。他要高雄市民放心，未來就算選上總統，他會一週待在高雄3天，因為對市民有承諾，過去整個南台灣的生命力沒有綻放，「未來一定要南北一起發展，帶動中台灣經濟。」

他保證不會學蔡英文總統，到總統大選前才告訴南部鄉親「幫你們大開發」，選完後又拍拍屁股走人，一毛錢都不給，「我不會離開高雄，我永遠不會忘本。」

韓接著火力全開，痛批蔡英文口口聲聲愛台灣、愛主權，其實民進黨是「最大的賣台集團，不可思議。」他列出蔡英文4大欺騙罪狀，一是欺騙台獨份子，因為她不敢喊「台獨萬歲」。二是騙共產黨，因為這麼多民進黨高官去中南海喝酒言歡，回來台灣又罵中國大陸。

三是騙香港人，連香港學生會會長都跟蔡英文抗議，香港人在流血，民進黨的選票卻補血。四是欺騙台灣人，陽信到上海去開銀行，不就是用台灣主權換經濟？民進黨新竹立委參選人「弓長張」（應為鄭宏輝）到中國大陸開公司登記的是「中國台灣」，民進黨卻沒有任何處置；謝長廷跟解放軍將領侃侃而談，「你要不要處分？」

韓國瑜更激動，怒指民進黨就是最大的詐騙集團，還是最大的賣台集團，「你們真是太過份了」。他批蔡英文收買媒體、培養網軍，卻不敢懲處陽信何志偉、張姓立委（應為鄭宏輝）和謝長廷。他最後表示，已提過很多次一定會維護中華民國主權，哪個人說韓國於不愛中華民國、不顧台灣，一定是傻子、是騙子。