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辯論會／假想敵不在外面　宋楚瑜：是內部自己的分化

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▲▼2020總統大選電視辯論會，宋楚瑜到場。（圖／記者黃國霖攝）

▲2020總統大選電視辯論會，宋楚瑜到場。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總動大選唯一一場辯論會29日登場。在媒體提問部分，第一題就問到敏感的國防議題，宋楚瑜答詢時表示，國家領導人最重要要有戰略思維，要避戰不是挑戰但我覺不畏戰；至於最大的假想敵，宋說，真正的假想敵不一定在外面，而是在內部自己的分化。

中國時報副總編輯白德華提問，國防部在2020年編列3600億預算，對外重大軍事採購6600億，且有大筆資金投入國艦國造，但歐洲有電戰跟動力系統又拒絕給我們技術轉移，若自製能力不夠、技術又不足，未來會變錢坑？此外，主要假想敵是誰？次要？日本若佔領釣魚台的話算不算假想敵？台灣如何建立務實有效的國防安全政策？

宋楚瑜表示，國防要從幾個層面處理，第一，必需要有自製跟內部發展基本國防的武器和戰力；第二也需要外購，我跟韓市長同樣軍人子弟出身，國家領導人最重要要有戰略思維，要避戰不是挑戰但我覺不畏戰。宋說，自己就是被兩位總統派到美國採購F-16的人，而且成功買到，今天非常嚴重的問題，是想買的買不到、不想買地賣給我們又很貴，「我們對採購和自有國防能力，要自己了解，需要什麼要發展什麼」。

至於己想敵部分，宋楚瑜說，真正的假想敵不一定在外面，而是在內部自己的分化。宋說，不要相信美國是最好的朋友，美國要跟我們斷交的時候，我們跟他們還有中美協防條約，但不到24小時就斷交，真正要相信的是人民對自由民主價值的信心。

此外，宋楚瑜不忘批評前總統馬英九，指其對國防最大傷害，就是在沒有配套的情況下把軍法取消，國軍沒有紀律打什麼仗？沒有自由民主的信心，沒有他的價值的維護。宋強調，做為總統在各方面，精神、物質、戰備，應該共同討論。
 

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