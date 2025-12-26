　
國際

一眼認出「中日韓」旅客！　網分享爆笑辨識法：太中肯

▲▼陸客前往日本旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國客前往日本旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

有豐富海外旅遊經驗的日本網友ヤマト近日在社群平台上發文，分享他在國外辨別中日韓觀光客的方法，從穿著風格到行動模式一一分析，甚至被稱為「偏見大全」。貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，直呼「說得太準」、「每個特徵都有畫面」。

日韓中三國旅客特徵曝光　從服裝、行動方式就能分辨

ヤマト表示，日本人通常是一人獨行，背著「超級俗氣的肩背包」，女性常穿飄逸裙子。

韓國人多為情侶檔同行，髮型像「韓國海苔」，經常穿著像動畫電影《大英雄天團》杯麵（Baymax）般厚重羽絨外套，搭配Gentle Monster墨鏡，甚至笑稱是「民族服飾」。

至於中國人，則以「家庭旅遊」居多，孩子通常很吵，家長偏向放任風格，穿搭配色也被形容為「像樂高積木」。

網友補充觀察：「駝背+肩背包」就是日本人

該貼文引來大量網友留言補充經驗，有人指出，「駝背、肩背包幾乎就是日本人專屬」，也有人分享在熱帶國家旅遊時，只要看到穿短褲、小腿毛明顯的男性，多半是日本人，還說「留鬍子的也多是日本人」。

對於韓國人的羽絨外套穿搭，有人猜測可能因為韓國冬天極度寒冷，也有人提到「朋友也說過一樣的話」，紛紛表示共鳴。

「打招呼反應」也能辨識　日本人最有禮貌

還有網友提供另一種分辨方式，「對到眼、點頭打招呼」就能看出國籍。日本人會反射性回應、韓國人則露出疑惑表情，而中國人則多半無反應。

這種互動差異也被延伸到移居經驗中，有人指出，日本人多獨自移居海外，韓國人常與伴侶或朋友同行，中國人則是攜家帶眷一同前往。

泰國人視角：中國人無論如何都講中文

除了日韓中三國，還有網友分享泰國人眼中的觀察，日本人會努力用泰語溝通，被形容「很可愛」；韓國人傾向講英語；中國人不管對方語言為何，都會直接講中文，就算別人用英語回應，仍繼續講中文，最後笑稱「結果誰都聽不懂」。

雖然這些觀察帶有濃厚個人經驗與主觀偏見，但許多網友看完後仍笑說「太寫實」、「不自覺就會點頭認同」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美國五角大廈公布川普第二任期內首份《中國軍事實力年度評估報告》，指出中國人民解放軍正持續擴張軍力，並完善以武力威脅、甚至奪取台灣的各種軍事選項。

