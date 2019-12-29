辯論會／「蔡英文是布袋戲」　韓國瑜：若癌細胞清除　人民可以投票給民進黨

記者袁茵／台北報導

2020總統大選唯一一場電視辯論會29日下午舉行。在交互詰問階段，親民黨總統候選人宋楚瑜提出自己的4大承諾，反問民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜能不能做到？結果韓國瑜選擇批評蔡英文，再嗆蔡英文被架空，若自己當選後貪汙叛國，答應一國兩制且沒保護中華民國主權，就請特偵組辦他。

宋楚瑜在第二階段交互詰問時提問，相信台灣人民要求的不是芒果乾，也不是芭樂票，他當年的的勇，就是在省長時開出來的政見，2097項的實現率達到了達到了89.7％。

宋楚瑜向選民承諾4點，第一是願意每年到立院進行國情報告，第二是他任命的行政團隊的閣員，同一個黨籍不會超過4成，第三是在兩年內讓台灣重新或新加入至少一個國際性組織，第四是讓大陸觀光客恢復每年有400萬人次，「如果兩年內我做不到，宋楚瑜自行請辭，請問蔡總統、韓市長，您能做相同的保證嗎？」

針對宋楚瑜的提問，韓國瑜表示，謝謝宋楚瑜，但他要先回應蔡英文的特偵組問題。韓國瑜說，任何檢察官都可以偵辦案件，一般的檢察官敢辦總統、院長跟部長嗎？你們的陳師孟先生，像隻老虎一樣，連法官都約談、連檢察官都約談，一般的檢察官敢辦嗎？陳師孟被全國1500個法官抗議，還說特偵組沒有必要？

韓國瑜提到，親愛的台灣人民，拜託總統票投韓國瑜，當上總統立刻重啟特偵組，讓他來查辦民進黨這幾年的貪汙，他會很誠實地向全國人民報告。他如果貪汙、叛國、接受一國兩制，沒有辦法保護中華民國憲政體制，「特偵組必須辦韓國瑜！這是我們的決心，這是我們的態度！」

隨後，韓國瑜也再嗆蔡英文「被架空」，形容蔡英文是布袋戲，下方的手就是新潮流派系，「連余天都這樣說了，你不敢說？」

韓國瑜表示，認為民進黨如果願意清黨，把黨內這些癌細胞都清除，台灣人民可以投票給民進黨，再給民進黨一個機會，然而現在民進黨整個被新潮流控制住，吃香喝辣貪污舞弊，「你現在不能投民進黨！因為不是民進黨在執政，是新潮流在執政！我們的蔡英文被架空了，一個字都不敢說，太可怕了！」

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