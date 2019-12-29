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退休師豪砸100萬買韓國瑜原味外套　PTT論戰：反年改是笑話？

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圖文／鏡週刊

選戰進入最後倒數，各候選人無不使出渾身解數努力辦活動、拉票，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜也舉辦愛心公益拍賣會，其中一件身上脫下來的原味「H」外套賣出100萬高價，買主是一位退休女教師，同時也帶了另一件拍價40萬元要買給兒子，一天就花了140萬，雖然是做公益，但也引發網友議論，在PTT討論「反年改根本是笑話？」

買下原味外套的謝性女韓粉飾來自高雄的退休教師，她受訪時開心表示自己並不是亂花錢，就是要支持韓國瑜的理念，「我完全都沒有動什麼腦袋，我就湊個整個100萬，啊我也做得到啊」，她相當開心的表示，這個活動可以感受到韓國瑜的溫暖，「韓市長還幫我拉拉鍊，好幸福」，她強調「再怎麼樣我都要做得到，我可以節省別的不要花，可是這個我一定會花下去」。

對此，有網友在PTT以「退休老師花140萬買外套，反年改是笑話？」為題發文，指出退休老師花140萬買兩件外套，這不就代表退休金根本很夠？所以那些喊著年改之後快活不下去卻一出手就140萬，「反年改根本是笑話？」引發網友熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

有人認為反年改喊著活不下去，卻大手筆砸錢，確實很奇怪，但是「利益這種東西少一毛都會跟你拼命」、「看完只覺得年改真是改對了」、「早年的老師，專科出來開始教不用55歲就可以退休，然後一直領到死」，不過，也有人認為「她有需要跟你交代資金來源？」、「愛挺誰是自由吧」、「做公益不需要來酸吧」、「腦殘廢文」。


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