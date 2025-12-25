台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

▲國民黨立委翁曉玲、國民黨前副主席蔣孝嚴等人赴廈門。（圖／翁曉玲臉書）



記者陶本和／台北報導

中共近期透過中國廈門台商協會成立33週年活動，邀請翁曉玲、林思銘等7位國民黨立委赴中，活動現場並有中國國台辦經濟局及廈門台辦等官員出席。對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，台商協會正從「不選邊的經濟平台」，轉變為中國統戰體系中的節點與傳聲筒；他認為，台灣的官方體系不能再以過去「民間交流」的想像，看待這類已高度政治化的組織。

7位國民黨立委上周末受邀赴中參加台商活動，但值得注意的是，除了活動現場有國台辦官員與會外，身兼「中國全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）副會長、被視為下任會長熱門人選的廈門市台商協會會長韓螢煥，在致詞時明確宣示，將「團結帶領廣大台商台胞跟緊國家戰略」，並強調「堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」，談話帶有高度政治表態意味。

政治忠誠公開表態 已成換取政治位置、經商特權的「投名狀」



對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪時表示，這次廈門台商協會的活動，其實已經很清楚地顯示，中國對台統戰的操作，正在出現一個值得高度警惕的轉折。他說，過去台商協會多少還維持「經濟交流、政治不選邊」的模糊空間，但現在中國統戰單位已經不再滿足於這種曖昧，而是開始要求協會領導層公開站隊、明確表態。

洪浦釗指出，韓螢煥在致詞中高喊「堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」，並宣示要「跟緊國家戰略」，這樣的語言已經完全超出經貿交流的範疇，而是直接、明確的政治宣誓，「更何況，現場不只有國台辦系統官員出席，還有多名國民黨立法委員同席，這本身就構成高度政治意涵」。

洪浦釗分析，韓螢煥目前身兼「中國全國台灣同胞投資企業聯誼會」副會長，且被視為下任會長的熱門人選，這使得他的表態，很難被解讀為個人即興發言，而更像是高度貼合中國統戰升遷邏輯的標準答案。對部分有志於在統戰體系中更上一層樓的台商幹部而言，政治忠誠的公開表態，已逐漸成為換取政治位置與經商特權的「投名狀」。

台商協會從不選邊經濟平台 變中國統戰的傳聲筒

洪強調，這正是目前最需要台灣社會認清的關鍵變化：台商協會正從「不選邊的經濟平台」，轉變為中國統戰體系中的節點與傳聲筒。

談到台商角色的分化，洪浦釗特別強調，必須清楚區隔「廣大台商個體」與「協會領導階層」，多數台商是在高度集權與高度不對稱的結構中求生存，承受的現實壓力不容否認；但少數協會幹部，卻選擇為了自身的經商特權或政治位置，主動配合中國政府的政治敘事，甚至將整個協會轉化為統戰工具，這兩者不能混為一談。

洪回顧，去年廈門台協副會長葉永松在海基會活動上，當眾嗆聲賴清德總統「當家不要鬧事」，正好揭示了一個荒謬現實：這些人一方面在台灣享受言論自由，另一方面卻利用這份自由，替壓制自由、威脅台灣主權的共產政權說話，這已經不只是生存策略，而是主動選擇站到統戰的位置。

洪浦釗直言，當這類台商領袖一方面要求台灣政府「體諒他們的處境」，另一方面卻配合中國的統一論述、反咬台灣民主制度時，這本身就是一種極度不對等的政治操作。

洪浦釗舉例，過去曾有台企聯會長李正宏在與海基會高層餐敘時，毫不避諱地表示，自己能當上會長，是國台辦某副主任「提攜」的結果。這樣的「真心話」，其實已經清楚說明，部分台商協會的領導權，早已被中國統戰單位深度收編，其所謂「兩岸橋樑」的功能，早已發生本質上的質變。

台灣官方不能再以「民間交流」 看待已高度政治化組織

針對政府因應，洪認為，台灣的官方體系不能再以過去「民間交流」的想像，看待這類已高度政治化的組織。當協會領導層公開宣示「跟緊國家戰略」，其在台灣官方平台上的代表性與可信度，本就應接受更嚴格的檢視。

洪浦釗強調，這不是打壓台商，而是避免國家平台反被統戰話語挾持與利用。官方交流本身必須劃出清楚紅線，重新檢視哪些人還適合以「台商代表」身分出席、發言。

最後，洪浦釗表示，資訊透明是不可或缺的一環，對於這些協會領導層在中國統戰體系中的職務關係、政策互動與利益連結，政府與研究單位應更主動揭露，讓社會清楚理解。他說，這些發言並非單純的個人立場，而是依附在一整套政治結構之中。

「中國統戰正在升級，台商協會領袖的站隊現象只是冰山一角」。洪強調，如果台灣仍停留在過去的善意想像，無視「橋樑已經變成傳聲筒」的現實，那才是真正的風險所在。