　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷：遺留物品限7天領回

▲▼台北捷運北門站。（圖／資料照／台北市政府觀傳局）

▲台北捷運北門站發生大奔逃事件。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

台北捷運北門站25日晚間發生旅客奔逃騷動，台北捷運公司說明，事件發生於晚間8時32分，松山新店線往松山方向列車在進站前，有旅客按壓車廂對講機反映車內出現爭執情況，後經警方到場調查，為一對母子搭車時，其中40多歲的兒子疑因碰撞恐慌症，情緒激動持傘敲打玻璃，造成其他乘客誤會。

旅客碰撞引情緒激動　母子於北門站下車

北捷指出，涉事為一名男性旅客與其母親同行，列車抵達北門站後下車，母親向趕赴月台的站長表示，兒子因遭其他旅客不慎碰撞，導致情緒一時激動，並非刻意滋事或攻擊行為。

北捷廣播安撫　未影響列車營運

行控中心釐清狀況後，立即請行車專員透過廣播安撫車廂內旅客情緒，隨後由捷運警察、轄區員警及救護人員到站協助處理，現場秩序隨即恢復，未影響列車正常營運。

北捷籲冷靜通報　遺留物限7天內認領

北捷呼籲，旅客於捷運系統內若發現他人有異常行為，務必保持冷靜、注意自身安全，可撥打110或119，或立即通知站務人員、行車專員、行控中心，亦可透過台北捷運AI智慧客服通報，公司將盡速派員處理。

至於事件中旅客遺留在列車上的物品，北捷表示，後續已送回北門站集中保管，開放認領7天，請失主把握期限前往領取。

▼男子敲傘大叫全車嚇跑，現場遺留大量隨身物品。（圖／網友ying114授權提供）

▲▼捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷。（圖／網友ying114授權提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷氣團發威「全台快速降溫」　5縣市低溫特報
大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範
遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

聖誕節悲劇！三重女騎士自撞護欄「乘客臉部重創命危」

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人　再闖超商揮刀遭壓制

遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷

快訊／瑞芳口角釀1男子遭刺傷！　23歲嫌晚間移送

快訊／松山車站前爆衝突！5人爭執互毆「1人傷」　警快打部隊到場

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

聖誕節悲劇！三重女騎士自撞護欄「乘客臉部重創命危」

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人　再闖超商揮刀遭壓制

遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

快訊／中山商圈牆上疑貼「恐嚇紙條」要殺更多人　警證實追查中

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

快訊／捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷

快訊／瑞芳口角釀1男子遭刺傷！　23歲嫌晚間移送

快訊／松山車站前爆衝突！5人爭執互毆「1人傷」　警快打部隊到場

短劇女星突遭男演員狠甩巴掌！髮飾噴飛畫面曝　他竟笑：想練手勁

愛情渣男星座排行Top3出爐！雙子新鮮感一過、愛情迅速降溫

北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差：我會吃醋

國分太一違規丟工作「不滿電視台處理瑕疵」　提人權救濟遭拒受理

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

三重疏洪五路機車自撞！女乘客OHCA送醫

即／松山車站前爆衝突！5人爭執失控1人傷

北門站大奔逃原因曝　北捷發聲明

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

賠掉岳母「雲仙樂園」　航空創辦人又涉侵占1.6億

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

台南11歲童騎UBike擦撞！　刮花「千萬法拉利」

23歲女清潔員告別式！高齡嬤不知愛孫身故

更多熱門

相關新聞

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

台北捷運北門站今（25）日晚間驚傳騷動，一名年約40歲的男子與母親搭乘捷運期間疑似恐慌症發作，在車廂內持傘敲打玻璃，情緒不穩大叫，異常舉動引發車廂內其他乘客恐慌奔跑，現場一度混亂，造成1名婦人在逃離過程中受傷送醫，所幸經警方確認並非攻擊事件。

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

平安夜堅守崗位！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

批台灣無法死刑　鄭：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

批台灣無法死刑　鄭：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

關鍵字：

北捷捷運北門站雨傘恐慌症

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

即／中山商圈疑恐嚇紙條　警證實追查中

她勤跑髮廊…頭好癢狂掉屑！醫見「詭異螢光」秒懂了

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問：變大內內喜歡嗎

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面