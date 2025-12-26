北門站全車大奔逃「原因曝光」　北捷罕見廣播！發聲明回應

▲台北捷運北門站發生大奔逃事件。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

台北捷運北門站25日晚間發生旅客奔逃騷動，台北捷運公司說明，事件發生於晚間8時32分，松山新店線往松山方向列車在進站前，有旅客按壓車廂對講機反映車內出現爭執情況，後經警方到場調查，為一對母子搭車時，其中40多歲的兒子疑因碰撞恐慌症，情緒激動持傘敲打玻璃，造成其他乘客誤會。

旅客碰撞引情緒激動 母子於北門站下車

北捷指出，涉事為一名男性旅客與其母親同行，列車抵達北門站後下車，母親向趕赴月台的站長表示，兒子因遭其他旅客不慎碰撞，導致情緒一時激動，並非刻意滋事或攻擊行為。

北捷廣播安撫 未影響列車營運

行控中心釐清狀況後，立即請行車專員透過廣播安撫車廂內旅客情緒，隨後由捷運警察、轄區員警及救護人員到站協助處理，現場秩序隨即恢復，未影響列車正常營運。

北捷籲冷靜通報 遺留物限7天內認領

北捷呼籲，旅客於捷運系統內若發現他人有異常行為，務必保持冷靜、注意自身安全，可撥打110或119，或立即通知站務人員、行車專員、行控中心，亦可透過台北捷運AI智慧客服通報，公司將盡速派員處理。

至於事件中旅客遺留在列車上的物品，北捷表示，後續已送回北門站集中保管，開放認領7天，請失主把握期限前往領取。

▼男子敲傘大叫全車嚇跑，現場遺留大量隨身物品。（圖／網友ying114授權提供）

