強化軍事嚇阻　金正恩：未來五年持續發展飛彈

▲金正恩近期在東岸城市咸興巡視多家飛彈與軍工企業。（圖／取自朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩近期在東岸城市咸興巡視多家飛彈與軍工企業時強調，北韓未來五年將持續推動飛彈發展，並提高砲彈與飛彈產量，作為強化戰爭嚇阻能力的核心方針。北韓媒體26日報導指出，金正恩已批准多項軍工企業現代化草案，預計將提交至2026年初召開的黨代表大會審議，作為新一輪國防與武器產業發展藍圖。

批准軍工廠現代化草案 納入未來五年發展計畫

北韓KCNA引述金正恩談話指出，「國家的飛彈與砲彈生產部門，對於增強戰爭嚇阻力至關重要」，並表示北韓將持續提升軍工產業現代化程度，包括依計畫設立新的軍需工業企業，以及逐步更新既有工廠的生產線。

金正恩並「批准」多份軍火企業現代化草案，將送交即將召開的第九次勞動黨代表大會討論，會中將制定未來五年國家發展路線，其中軍工產能與飛彈體系被視為重要優先事項。

▲金正恩日前走訪位於咸興的兩處主要軍工企業。（圖／取自朝中社）



視察兩大飛彈工廠 要求提升產量與生產效率

根據KCNA及公開照片分析，金正恩日前走訪位於咸興的兩處主要軍工企業，包括量產火星-11型（Hwasong-11）短程彈道飛彈（SRBM）的「2月11日工廠」（February 11 Plant），以及生產122毫米、240毫米多管火箭系統（MLRS）的東興山機械工廠。

平壤方面宣稱，火星-11系列可搭載核彈頭。相關工廠近年也被外界評估，與對俄羅斯的飛彈與火箭彈輸出有所關聯。

金正恩在視察過程中喊話，各企業必須「無條件做好準備，負責任地執行新的現代化與增產計畫」，以支援國家飛彈與火砲部隊的作戰需求。

同步關注新武器測試 女兒陪同公開亮相

KCNA另於日前報導，金正恩與其被外界視為潛在接班人的女兒，一同視察排水量約8700噸的核動力潛艦建造工程，同場並監看一枚長程地對空飛彈（SAM）試射。

報導指出，飛彈與砲彈生產被定位為提升北韓「軍事嚇阻力」的關鍵支柱，未來五年軍工體系預料將持續擴張與升級。