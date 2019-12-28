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政委提「精確數據」打臉韓國瑜：政見零散一週數變！自喊救庶民政見卻模糊

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▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數，三場總統政見會也在27日晚間落幕。針對韓國瑜在壓軸場政見會上提出之相關政見及說法，行政院政委龔明鑫痛批，韓國瑜政見零散、一週數變，聲稱要救庶民，政見內容卻很模糊。

財經政委龔明鑫表示，韓國瑜說「高科技是天邊彩霞、庶民經濟是腳邊的玫瑰花，兩個都要抓」，但無論是韓市長本人或是國政顧問團的財經政見，都是零零散散，一週數變，既看不到彩霞、也找不到玫瑰花。

龔明鑫指出，一個國家的財經政策和產業佈局需要穩健而完整，不能前天要十兆主權基金協助新創和產業、今天又要一千億基金救庶民經濟，實際內容卻很模糊。另外，如果韓市長真的在意庶民經濟，那是否願意表態支持真的協助庶民經濟的夜市券政策？

針對韓國瑜數次批評蔡政府讓台灣倒了四萬家工廠，龔明鑫回應，經濟部已多次澄清，公司及工廠家數解散數增加是因為配合國際組織洗錢防制，解散殭屍公司所致。今年到10月為止解散公司為32,391家，扣除13,225家殭屍公司，公司解散數與往年相較並無異常。事實上，無論是公司或工廠家數，都呈現持續淨成長。而且，由失業人數觀察，2018年因工作場所歇業或業務緊縮的失業人數，是近18年來最低的10.3萬人，比2008到2015年平均每月17.5萬人更低。

至於韓國瑜再攻擊政府的綠電政策，龔明鑫說，經濟部已經多次說明，推動風電不僅僅要那個乾淨的電，在減少空污及溫室氣體排放之外，更是發展產業的重要政策。光是5.5GW的離岸風電推動，便可帶動約1兆的投資及1.2兆的產值。另外，台灣是出口型導向的經濟體，一年3.3兆的電子資訊業都搶著要綠電，如果沒有綠電，Google不能來台設資料中心、台積電也有外移的壓力。現在不推動綠電，難道要等到產業都外移了之後才推動嗎？

龔明鑫提到，財經政見的提出需要考量不同的面向，涵蓋範圍要夠廣，邏輯要夠完整，重點是否能實際掌握國際情勢的變化及務實的政策推動，這幾年的成績單大家有目共睹。韓國於不相信政府數據、不相信國際報導、也不相信民調等客觀事實，也未親身到工業區或科學園區看看實務狀況，每次都舉一兩個無法查證的例子，這樣很難信任他的政見是有所依據、也很難進行討論，每次都雞同鴨講，這樣的情況恐怕已經失去政見發表會或辯論會的意義了。

龔明鑫提及，遠見雜誌12月所做的民調顯示，38.1％的民眾認為經濟會變好、比去年增加4.4％；36.1％認為自己2020年的財務狀況會變好，比去年增加0.6％。中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日的最新消費者信心指數調查也顯示，12月總數為84.28點，較上月上升3.91點，而其中家庭經濟狀況、國內經濟景氣、購買耐久性財貨時機三大指標的民眾信心都創下新高。

龔明鑫說，天下雜誌的2000 CEO調查也顯示，今年看好台灣環境的企業主高達56.7%，竟比去年多了23.9個百分點，也是七年來首度超過看衰者。這些民間單位所做的調查都顯現，現在無論是老闆或是員工都看好台灣，認為台灣的經濟情況是越來越好，請在野黨不要繼續唱衰台灣。

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