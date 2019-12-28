呼應韓國瑜　朱立倫：民進黨新潮流的確一派獨大

▲朱立倫出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜27日在政見會中痛批總統蔡英文已被民進黨新潮流派系架空，「眼中只有金錢、權力跟鬥爭，他們在耍政治，他們忘記了，台灣人民過的多辛苦。」對此，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫28日受訪時也呼應他的說法，強調「台灣民主可以有不同的黨、派，但民進黨新潮流的確是一派獨大，而且主導非常多人事，這是蔡總統必須要說明的。」

韓國瑜在政見會發言中，一一點出中華民國的四大危機，其中他認為最嚴重危機的就是「總統被架空、民進黨被架空」，直指就是被民進黨最大的派系新潮流架空，「新潮流像癌細胞，整個控制了民進黨，新潮流在民進黨裡面借雞生蛋，借民進黨這個雞，生新潮流自己的蛋，完全控制了全國所有重大資源。」

韓國瑜強調，新潮流已控制了整個民進黨，藉著民進黨控制了中華民國，「眼中只有金錢、權力跟鬥爭，他們在耍政治，他們忘記了，台灣人民過的多辛苦。」

對此，朱立倫28日出席「李彥秀立委候選人造勢大會」，受訪時被問到韓國瑜批評「總統已被新潮流架空」一事也表達認同。朱立倫認為，台灣民主可以有不同的黨、派，但民進黨新潮流的確是一派獨大，而且主導非常多人事，強調「這是蔡總統必須要說明的。」

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