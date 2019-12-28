韓國瑜稱「若貪汙就關到死」　「過來人」陳水扁嗆：說肖話

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁影片）

政治中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在電視政見發表會上宣示「若貪汙就關到死」，保外就醫的前總統陳水扁28日早上以「過來人」的身份，在5分鐘的影片中狂飆韓國瑜「說肖話」，他痛批全世界那麼多國家選總統，從來沒有見過任何一個總統候選人像韓國瑜這樣在電視上說「肖話」！

前總統陳水扁28日一早發出影片，對於韓國瑜選戰定調批判民進黨貪汙，還發誓若貪汙就「關到死」、「一天吃一餐就好」、「一天吃一顆豬膽」，陳水扁以國際人權及個人在中監的經驗，痛批韓國瑜「說蝦米肖話」。

陳水扁說，「你嘛稍探聽一下，可以這樣嗎」，聯合國人權公約與曼德拉規則都不可能讓你這麼做，2015年12月才通過的「曼德拉規則」，監所有固定餐食伙食營養的最低人權標準，台灣號稱人權國家、民主國家，「說什麼一天一餐，你想有可能違反嗎？」，怒飆韓國瑜說一堆「肖話」欺騙不懂的人！



陳水扁更「分享」了以自己在中監的經驗。他指出，餐食一定照三餐送，不吃是你的事，房舍內外多達17支監視器監視你的一舉一動，你想絕食都沒有權力，因為它可以據此記點違規，處罰沒收收音機，罰你禁見或不准放風，在監所裡，連絕食跟自殺的權力都沒有！

對於韓國瑜稱要「關到死」，陳水扁直言，想「關到死」除非是司法判決，貪汙沒有關到死，想要「關到死」，「不用關，你事先自殺就好」，他強調，在裡面沒有自由，想死都沒有權力，連食物檢查都把食物全弄碎了，不知道在檢查「三小」！

他痛批韓國瑜說了一堆肖話，「講都很簡單，但是嘸通擱騙呀，光騙這一點，你就沒有資格做台灣的總統了」。

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