　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜稱「若貪汙就關到死」　「過來人」陳水扁嗆：說肖話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁影片）

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁影片）

政治中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在電視政見發表會上宣示「若貪汙就關到死」，保外就醫的前總統陳水扁28日早上以「過來人」的身份，在5分鐘的影片中狂飆韓國瑜「說肖話」，他痛批全世界那麼多國家選總統，從來沒有見過任何一個總統候選人像韓國瑜這樣在電視上說「肖話」！

前總統陳水扁28日一早發出影片，對於韓國瑜選戰定調批判民進黨貪汙，還發誓若貪汙就「關到死」、「一天吃一餐就好」、「一天吃一顆豬膽」，陳水扁以國際人權及個人在中監的經驗，痛批韓國瑜「說蝦米肖話」。

▲▼陳水扁回應韓國瑜。（圖／翻攝自陳水扁影片）

陳水扁說，「你嘛稍探聽一下，可以這樣嗎」，聯合國人權公約與曼德拉規則都不可能讓你這麼做，2015年12月才通過的「曼德拉規則」，監所有固定餐食伙食營養的最低人權標準，台灣號稱人權國家、民主國家，「說什麼一天一餐，你想有可能違反嗎？」，怒飆韓國瑜說一堆「肖話」欺騙不懂的人！

陳水扁更「分享」了以自己在中監的經驗。他指出，餐食一定照三餐送，不吃是你的事，房舍內外多達17支監視器監視你的一舉一動，你想絕食都沒有權力，因為它可以據此記點違規，處罰沒收收音機，罰你禁見或不准放風，在監所裡，連絕食跟自殺的權力都沒有！

對於韓國瑜稱要「關到死」，陳水扁直言，想「關到死」除非是司法判決，貪汙沒有關到死，想要「關到死」，「不用關，你事先自殺就好」，他強調，在裡面沒有自由，想死都沒有權力，連食物檢查都把食物全弄碎了，不知道在檢查「三小」！

他痛批韓國瑜說了一堆肖話，「講都很簡單，但是嘸通擱騙呀，光騙這一點，你就沒有資格做台灣的總統了」。

其他人也看了這些...

蔡英文嗆「韓總機」　韓國瑜回諷：當總統也不是讀稿機
韓國瑜點出台灣四大危機　「到了晚上新潮流當總統」
韓國瑜自稱「百年難得一見政治奇才」　嗆跟新潮流邱義仁直球對決

更多熱門新聞...

蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633
蔡英文：韓國瑜除了罵我　口中既沒政見也沒具體方法
再轟反滲透法　宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
韓國瑜政見會狂跳針3次「倒4萬家公司」　經濟部打臉：講無數次
兒騎車超速被拍！警官爸拆紅單「心情大逆轉」樂喊：孩子長大了
綠帽新郎報復！婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：讓你賤一輩子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄發大財！小學貼「維多利亞」招生不避嫌　教育局：其他縣市也有貼

新竹市立動物園Reborn開幕！蔡英文讚林智堅：用心、貼心、細心

全國2247位法律人連署　法官協會籲陳師孟：自律自重

影／韓國瑜帶頭馬朱郝都來力挺李彥秀　讚「帶3把刀的立委」投下去

講錯繼續講！韓國瑜跳針「倒4萬家公司」　政委無奈：澄清無數次是殭屍公司

2020總統大選草包菜包之戰　韓總機對讀稿機！柯P：我是XX機

衝聲量豁出去了！　柯文哲到高雄稱呼總統蔡英文是「部落共主」

各陣營大老回防澎湖　朱立倫：3個月來第150場助選達成

《反滲透法》走民主倒退路！　朱立倫：別把國安當政治操作

政委提「精確數據」打臉韓國瑜：政見零散一週數變！自喊救庶民政見卻模糊

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

高雄發大財！小學貼「維多利亞」招生不避嫌　教育局：其他縣市也有貼

新竹市立動物園Reborn開幕！蔡英文讚林智堅：用心、貼心、細心

全國2247位法律人連署　法官協會籲陳師孟：自律自重

影／韓國瑜帶頭馬朱郝都來力挺李彥秀　讚「帶3把刀的立委」投下去

講錯繼續講！韓國瑜跳針「倒4萬家公司」　政委無奈：澄清無數次是殭屍公司

2020總統大選草包菜包之戰　韓總機對讀稿機！柯P：我是XX機

衝聲量豁出去了！　柯文哲到高雄稱呼總統蔡英文是「部落共主」

各陣營大老回防澎湖　朱立倫：3個月來第150場助選達成

《反滲透法》走民主倒退路！　朱立倫：別把國安當政治操作

政委提「精確數據」打臉韓國瑜：政見零散一週數變！自喊救庶民政見卻模糊

高雄發大財！小學貼「維多利亞」招生不避嫌　教育局：其他縣市也有貼

新竹市立動物園Reborn開幕！蔡英文讚林智堅：用心、貼心、細心

檯面上冷到男人會怕…普丁御用女發言人「舞會性感熱舞」　黑絲襪配窄裙辣翻

全國2247位法律人連署　法官協會籲陳師孟：自律自重

女大生墾丁春吶喝醉春心蕩漾　半年後提告性侵！法判無罪：你主動脫男褲

環狀線年底通車夢碎！交通部1/5履勘　通車日由「雙北市府再議」

綠衫軍新雙槍狂轟64分　奪5連勝殲滅騎士

逛街互送禮物！男友衣服貴400...閨蜜神邏輯「早點放生吧」　研究生傻眼

熱火籃板抓爆溜馬　卓吉奇終場前6秒致勝拋投

冬天皮膚乾巴巴...保養品到底怎麼選？皮膚科醫推薦「2大保濕成分」

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

政治熱門新聞

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

吳子嘉民調結果「蔡英文得票不理想」

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

藍軍選情慘！黃創夏：黨中央完全解體

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

全文／蔡英文狂轟：韓總機633、推販毒立委

韓國瑜「庶民經濟希望工程」　花1分鐘313字解釋

韓國瑜12金句連發！自稱「百年難得一見政治奇才」

台中邱厝里成選情「章魚哥」

圖／謝長廷中國大陸行程全曝光

韓國瑜跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼

政見會金句整理！讀稿機對戰總機

更多熱門

相關新聞

韓國瑜帶頭馬朱郝都來力挺李彥秀

韓國瑜帶頭馬朱郝都來力挺李彥秀

國民黨立委候選人李彥秀今（28日）上午舉辦造勢大會，前總統馬英九、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨副主席郝龍斌和國民黨不分區立委候選人謝龍介等大老都出席。國民黨籍總統候選人韓國瑜壓軸登場，讓藍營支持者都瘋狂。韓國瑜一開始就自嘲自己是全台灣最黑的男人，今天來支持立法院最亮的立委，更說李彥秀有3把刀，包括，法案刀、質詢刀、預算刀，呼籲民眾應選出優質的立委。

韓國瑜跳針「倒4萬家公司」　政委無奈：澄清無數次是殭屍公司

韓國瑜跳針「倒4萬家公司」　政委無奈：澄清無數次是殭屍公司

朱立倫：別把國安當政治操作

朱立倫：別把國安當政治操作

政委提「精確數據」打臉韓國瑜：政見零散一週數變！自喊救庶民政見卻模糊

政委提「精確數據」打臉韓國瑜：政見零散一週數變！自喊救庶民政見卻模糊

朱立倫：為何綠能佔比沒什麼增長？

朱立倫：為何綠能佔比沒什麼增長？

關鍵字：

韓國瑜陳水扁2020大選2020大選韓國瑜政見會

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

Apink「年末演出被卡」初瓏哭了

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面