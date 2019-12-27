政見會／宋楚瑜第二輪發言眼眶泛紅！再轟《反滲透法》斷農民財路

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選政見辯論會27日來到最後一場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜將於台視三度交鋒。宋楚瑜於第二輪發言中眼眶泛紅地表示，總統蔡英文對許多偏遠地區的鄉親照顧不夠，特別是離島鄉親，所以人民才感受不到總統執政的努力。

宋楚瑜提到，從歷史上可以看到，「澎湖守得住，台灣才守得住；金馬守得住，台灣才守得住」，金門馬祖為台灣挨了多少砲彈，但是離島的交通問題仍然未見改善，日前遠東航空出問題後，離島交通誰在管？

宋楚瑜也說，離島地區醫療資源長期不足，小三通的基礎建設更不能任由地方政府料理，他最近到澎湖發現垃圾堆積如山，當地居民希望中央政府能夠補助十億興建焚化爐，「我們可以花上千億，難道拿不出十億」嗎？

▲第3場總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）



宋楚瑜表示，對於弱勢族族群的照顧，他主張將退休年齡下降到55歲，並且大力推動無障礙空間，對於高齡社會、超高齡社會的許多長照制度自己也會多花心思，尤其是對農漁民的照顧，他也會將過去省政府時代的細心做法重新恢復。

宋楚瑜還說，當他在電視上看到農民種的香蕉賣不出去，用刀子割下來去餵給豬吃，政府應該為農民真正開拓外銷的途徑，而中國大陸是農產品最大出口的地方，現在卻搞一個反滲透法斷了農民的財路。

宋楚瑜強調，中華民國的主權在民，政府要讓每個人都享有公平的待遇，因為人民的小事就是政府的大事，政府能為人民作為依靠是他的承諾，因為政治就是政治人物的良心事業，「人民的小事，政府不能不當一回事」。

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