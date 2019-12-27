政見會／宋楚瑜提檢討年改　追討不當黨產及民進黨貪汙錢當財源

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選政見辯論會27日來到最後一場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜將於台視三度交鋒。宋楚瑜於第二輪發言中表示，過去四年卻因為人事酬庸腐爛與年金改革失當，讓台灣原本很好的文官體系出現動搖，他主張當選後重新檢討年金改革制度，第一件事要重新清查黨產，第二則是將民進黨執政後貪污的錢討回來作為財源。

宋楚瑜表示，政治是政治人物的良心事業，人民的小事就是政府的大事，政府不能不當一回事。他說，很多人說民調不一定可靠，但有兩成的民眾會擔心總統蔡英文連任，因為不僅兩岸沒有處理好，基層民眾的生活更沒有照顧好，所以讓人民感覺受不了。

宋楚瑜說，台灣原本有很好的文官體系，是國家安定的基礎，文官體系的中立穩定，是因為公務人員有專業，更要有尊嚴，不該被政黨輪替、被人事更迭的政務官操弄。他指出，過去四年因為人事酬庸腐爛與年金改革失當，造成文官體系出現動搖。

宋楚瑜表示，年金改革不是蔡英文一個人的責任，前總統馬英九發動時沒有方法跟魄力，才讓民進黨立委有藉口大砍特砍、痛下殺手。宋楚瑜認為，中華民國公務人員是菁英、是服務骨幹，國家財政出現問題，公務人員會共體時艱，但是蔡政府這幾年來左一個幾千億、右一個幾千億，對退休公教軍公教的養老金如此刁難，讓大家感到非常不捨。

宋楚瑜說，改革就是要把政府貪的錢、不正當的取得拿回來，但退休軍公教人員都是按照制度在領退休金，「沒有一塊錢是貪腐而來，請問這樣的改革合理嗎」？他主張，當選後一定重新檢討年金改革制度。

宋楚瑜主張，首先要清查國產，把所有國產變黨產、黨產變私產的錢討回作為年金的財源，此外，更要把這幾年民進黨執政後貪污的錢也討回來作為財源的一部份。

宋楚瑜說，還有一件事非常重要，就是重新思考年金改革的制度，無論年金制度怎麼改，都要給公教人員選擇機會，而不是硬生生吞下來，要維持原制的人維持原制，要採用新制的用新制。

▼宋楚瑜出席總統候選人電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

