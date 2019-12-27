政見會／蔡英文：國民黨執政重北輕南＋跳票　提10大均衡發展政績

記者陶本和／台北報導

第三場總統電視政見會發表會27日晚間舉行，總統蔡英文在第一輪發言時，痛批國民黨執政有兩個慣性，一個是「重北輕南」，另一個是「跳票」；她也提出10大民進黨執政「加速區域均衡發展」的案例。

▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文第一輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文第一輪發言時，點出國民黨執政有兩個慣性，首先是「重北輕南」，在馬政府時代，補助積欠勞健保費，高雄市的補助款只有台北市的1/6；另一個特性是「跳票」，高雄海空經貿城、直航南進南出也都全數跳票。

蔡英文諷刺地說，韓國瑜比國民黨兩個慣性更不遑多讓，選總統不是選總機，分機號碼應該是「633」。她說，陳菊12年市長時，舉債1037億，不是3000億，「不過不怪他，韓國瑜連連借人600萬都說不清楚，難怪不懂債務」。

蔡英文也批評韓國瑜在參選高雄市長時，聲稱要挖石油、蓋愛情摩天輪，但才當選沒有多久，就落跑選總統，「韓國瑜放空市政，蔡英文沒放棄高雄。」

接著，蔡英文則提出民進黨加速區域均衡發展的10大案例，首先是台南的沙崙智慧綠能科學城，2016競選時規劃，當選後執行；接著是高雄鐵路地下化通車；第三，衛武營開幕；第四，捷運黃線規劃，蔡英文核定；第五，台86線向東延伸案，蔡英文核定；第六，大林蒲遷村計畫，蔡英文核定。

蔡英文強調，第七點是，橋頭科學園區，蔡英文核定；第八，完成成功追分段雙軌化；第九，南迴鐵路電氣化明年通車，持續推動花東鐵路雙軌化，以及第十，南迴公路和蘇花改陸續開通。