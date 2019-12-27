政見會／蔡英文轟藍營提販毒前科立委　正告韓國瑜約束妻舅別散佈謠言

記者陶本和／台北報導

第三場總統電視政見會發表會27日晚間舉行，總統蔡英文在第二輪發言時，提到過去三年政府「反毒」的執政成績，並提出國民黨提名有販毒前科的人參選立委，並正告國民黨總統候選人韓國瑜，「請約束妻舅李明哲，不要再散布『政府推動毒品進入校園不罰』的謠言」。

▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文第二輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文第二輪發言時，談到經濟治理的態度，上次韓國瑜提出一大堆數字，不是數據錯誤，就是解讀錯誤；她認為，國家領導要先把數據搞清楚，再把情勢搞清楚，上次提到2016年代表字是「苦」，「我知道問題在哪裡，我也解決問題，這三年來經濟趨勢指標都在轉好」。

蔡英文說，國民有權利用最嚴格標準來檢視，「但你看到問題，請告訴我們解決問題的方法，治理國家不能憑感覺，不能狀況外」。

蔡英文接著提到「性別平等」的議題。她砲轟，台灣的性別平等是很大挑戰，從來沒有在總統選舉裡面聽到這麼多歧視言論，國民黨主席說她是「衰尾查某」，韓國瑜稱新住民是「雞」，「國民黨怎麼了，難道不靠歧視就不會選舉，一方面談家庭價值，一方面歧視女性，這樣粗俗怎麼教小孩，韓市長，願意利用這個場合向女性公開道歉嗎？」

接著，蔡英文表示，過去執政三年多，透過四道措施，建立「社會安全網」：第一，是推動強化社會安全網計畫，整合資源支撐脆弱家庭；其次，是建立「兒少未來教育與發展帳戶」，替弱勢孩子存教育基金；再來是完成「護兒四法」修法，嚇阻虐待兒童；第四，則是全力貫徹反毒工作，從20公克以上才有刑罰，降到5克以上就有刑罰，5公克以下本來就有行政罰，這是更加嚴格。

蔡英文提醒，國民黨提名販毒前科的人參選立委，韓國瑜約束不了國民黨，「請約束妻舅李明哲，不要再散布『政府推動毒品進入校園不罰』的謠言」。