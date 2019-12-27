臉書刪韓粉帳號　蔡英文回擊韓國瑜：很可能是國際認證的網軍不是嗎

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時落幕。針對韓國瑜在政見會中再批民進黨有網軍，蔡英文在會後受訪時反批，許多韓粉的臉書帳號被刪除，很可能是國際認證的網軍不是嗎？

針對網軍案，蔡英文表示，這個案子已經進入司法程序，不適宜多做評論，「倒是國民黨自己要講清楚，曾永權借給韓國瑜競選總部的網軍是什麼樣的網軍？徐弘庭講說要讓網軍肉搜，這是什麼樣的網軍？臉書也刪除一些帳戶，這跟韓國瑜的陣營也很有關聯，這些很可能是國際認證網軍不是嗎？」

對於楊蕙如遭指是謝系，謝長廷也已經回到台灣，蔡英文說，謝院長要怎麼樣說明，對這個事情，會尊重他，不過這問題剛講過這案子進入司法程序，不便做過多的評論。





▲蔡英文於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

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