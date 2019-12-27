蔡英文反擊韓國瑜：常講錯話、講謊話當然不需讀稿機

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日在第三場電視政見發表會後，接受媒體訪問時，談到她被國民黨總統候選人韓國瑜批評依靠「讀稿機」；她火力全開反擊，常常講錯話或講謊話，當然不需要讀稿機，「國家元首講話必須精確，必須完整，各國元首也有讀稿機」。

由於蔡英文在政見會上諷刺韓國瑜是「韓總機」，甚至說他的總機號碼是「633」，因為他不懂政策，只能仰賴舊的「633顧問團」；而韓國瑜在發言時，則以「當總統不是總機，當總統也不是讀稿機」回嘴。

對此，蔡英文在會後接受媒體訪問時表示，常常講錯話，或講謊話，當然不需要讀稿機，國家元首講話必須精確，必須完整清楚，有時候必須借助讀稿機，「各國元首也有讀稿機，因為我們要精確、準確，並且要清楚，讓大家可以聽得懂」。

▲蔡英文於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



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